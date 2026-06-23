40 millones de visualizaciones y un 100% de críticas positivas. El nuevo éxito de Netflix es un true crime que cuenta una escalofriante historia real

Una de las grandes minas de oro para Netflix está en los true crimes, pues la plataforma estrena con regularidad tanto películas como series basados en crímenes reales que enganchan al público. El último en llegar y arrasar con todo ha sido 'Instinto maternal', que suma ya 40,5 millones de visualizaciones durante sus primeros 10 días disponible en Netflix.

Así es 'Instinto maternal'

'Instinto maternal' es una película documental que aborda el escalofriante caso real de Taylor Parker, quien urdió un elaborado plan fingiendo un embarazo con el objetivo de retener a su novio. Llegó un punto en el que todo se le escapó de las manos y acabó de forma trágica, pero mejor no entrar en más detalles de cara a aquellos espectadores que no estén familiarizados con lo que sucedió.

Jessica Dimmock ha sido la encargada de dirigir este largometraje de poco más de 90 minutos que está dejando muy buenas sensaciones entre la prensa especializada. De hecho, suma actualmente un 100% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, aunque es justo destacar que apenas hay ocho reseñas y eso podría cambiar en cualquier momento.

Ahora habrá que ver cuánto recorrido más le queda a 'Instinto maternal', pues actualmente ya ha bajado al tercer puesto entre las películas más vistas de Netflix, viéndose superada tanto por la comedia romántica 'Mensajes de voz para Isabelle' como por por el thriller coreano 'Maridos en acción'.

Eso sí, lo que 'Instinto maternal' ha conseguido sin lugar a dudas es eclipsar por completo a 'El asesinato de Rachel Nickell', otro documental true crime que Netflix estrenó apenas unos días antes y que suma datos de audiencia mucho peores, ya que desapareció del Top 10 semanal de Netflix tras sumar 11,5 millones de visualizaciones en 10 días.

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