Este documental de Netflix es uno de los true crime más oscuros de su catálogo. Un estudio sobre la necesidad de llamar la atención llevada al extremo

'Instinto maternal' es uno de esos documentales de Netflix que empiezan como un true crime más dentro del ya saturado catálogo de la plataforma y que pronto se transforma en algo mucho más perturbador. Dirigido por Jessica Dimmock, el caso que narra no solo expone uno de los asesinatos más impactantes de los últimos años en Texas, sino también la historia de una mujer capaz de construir una realidad entera a base de mentiras para sostener una identidad ficticia.

Todo empieza con una mentira

El documental reconstruye el caso de Taylor Parker, una mujer que fingía embarazos y enfermedades para captar atención y cariño. Su historia parece inverosímil, pero está basada en unos hechos reales ocurridos en Texas en el año 2020, cuando una farsa acabó derivando en uno de los crímenes recientes más estremecedores.

Taylor Parker es el centro de una espiral de engaños por una necesidad constante de sentirse querida y validada. Y como resultado tenemos un relato que no se apoya en el morbo fácil, sino en la incomodidad de lo cotidiano.

La narración arranca casi al final de la historia, con la detención de Parker tras ser encontrada con un recién nacido en brazos. Sin señales físicas de haber dado a luz, su versión comienza a desmoronarse rápidamente, dejando que nos preguntemos de dónde ha salido ese bebé.

A partir de ahí, a través de testimonios y reconstrucciones, el documental muestra cómo Parker fabricaba identidades constantemente. Decía tener cáncer, esclerosis múltiple o estar embarazada, y siempre con el mismo objetivo: convertirse en el centro de quienes la rodeaban y sostener una imagen de vida perfecta.

De hecho, será su relación con Wade Griffin lo que marque el punto de inflexión. Tras acelerar su vínculo sentimental, Parker afirma estar embarazada, consolidando una narrativa que nadie consigue verificar del todo. La presión por mantener la mentira empuja la historia hacia un lugar irrremediable.

Y todo termina con el asesinato de Reagan Simmons-Hancock, una joven embarazada a la que Parker ataca para hacerse con su bebé. A partir de ahí, el filme abandona cualquier posible lectura sensacionalista y se centra en las consecuencias devastadoras del crimen, dando voz a las víctimas y a una comunidad que quedó marcada para siempre.

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