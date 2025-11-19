62 millones de visualizaciones en 10 días. La película de ciencia ficción que arrasa en Netflix y ha conquistado a la crítica

Por si todavía quedaba alguna duda al respecto, ya está claro cuál es el último gran éxito de Netflix. Con 62,9 millones de visualizaciones en apenas 10 días, la nueva versión de 'Frankenstein' escrita y dirigida por Guillermo del Toro se ha convertido en todo un fenómeno del cine de ciencia ficción y terror que ha conquistado a público y crítica por igual.

Un éxito monstruoso

A esos datos de audiencia extraordinarios que la ha convertido en la película más vista de Netflix durante dos semanas seguidas hay que sumarle el hecho de que cuenta con un 86% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Muy pocos son los largometrajes de la plataforma que llegan a esas cifras, y menos aún aquellas con un éxito equiparable al nuevo trabajo del director mexicano.

Poco ha importado al público que esta nueva 'Frankenstein' se vaya hasta los 150 minutos de metraje, pues hay algo en ella que ha seducido a millones de espectadores. Puede que sea la magnética presencia de Oscar Isaac, tal vez la inusual elección de Jacob Elordi para dar vida a la imponente criatura o quizá su lujoso acabado técnico, donde se nota que Netflix ha aplicado la máxima del personaje de Richard Attenborough en 'Parque Jurásico'.

Eso sí, todo en ella se debe a una visión por parte de Guillermo del Toro, quien ha tardado la friolera de 18 años en poder ejecutar su adaptación de la influyente novela de Mary Shelley. Y es que podremos ponerle todas las pegas que queramos a Netflix, pero ningún otro estudio o plataforma se animó a darle luz verde, y menos con un generoso presupuesto que supera con holgura los 100 millones de dólares.

Por mi parte, confieso que 'Frankenstein' me decepcionó un poco, sobre todo a partir del momento en el que cambia el punto de vista. Para mí la versión definitiva del personaje sigue siendo la que hizo James Whale en su momento, y que encima él mismo superó años después con 'La novia de Frankenstein', una de las mayores obras maestras de la historia del cine.

