O bien los hermanos Menéndez viajan en el tiempo, o los espectadores han encontrado un evidente error de continuidad en el true crime de Netflix

Por mucho cuidado que tengan, las producciones profesionales también pueden meter la pata en las cosas más tontas. La nueva temporada de Netflix de 'Monstruos', centrada en el caso de los hermanos Menéndez, no ha andada falta de polémicas en cuanto a la veracidad de los eventos que ocurren, pero los espectadores han descubierto que el propio espacio atrezo también los delata.

El error se ha encontrado en el segundo episodio, en el momento en el que los hermanos salen de la casa de Billy tras su intento de abrir la caja fuerte de su padre. En el camino a la salida, sin embargo, hay algo que no debería estar ahí. Se trata de un portero automático moderno que para nada existía en los ochenta.

Para más inri, su presencia no es precisamente sutil, el aparato negro destaca claramente en el fondo mayormente blanco. "Nada dice "los 80" más que un portero automático. Buen trabajo Netflix", decía un tweet publicado el 20 de septiembre. A partir de ahí se empezaron a apilar los comentarios jocosos en redes haciéndose eco del error, y no son pocos los que lo comparaban con errores similares a la taza de Starbucks de 'Juego de Tronos'.

Este anacronismo ha sido tan sonado que si quisieras verlo por tí mismo ya no puedes. En algún momento en estos días Netflix se ha encargado de quitarlo sin decir ni pío mediante post-producción. Y si reproduces el capítulo ahora mismo verás que el aparato se ha sustituido por más pared blanca.

En la época del streaming esto es algo mucho más sencillo de solucionar que en su día, y hay otro caso reciente con 'The Last of Us' eliminando a posteriori a un equipo de cámara que se había colado en el plano. Además de las propias críticas de los hermanos reales hacia la serie, los espectadores se han quejado de más problemas de inexactitud histórica, como que el momento en el que los hermanos matan a sus padres lo hacen con ellos de espaldas, y no mirándoles. Eso ya es más difícil de arreglar en post-producción.

