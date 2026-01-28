En 8 días vuelve una de las mejores series de Netflix. Su anterior temporada tiene un 100% de críticas positivas

Series de Netflix hay muchas, pero que sean realmente buenas y que además aguanten varias temporadas sin ser canceladas ya no hay tantas. Yo tengo claro que una de las que pertenece a ese grupo es 'El abogado del Lincoln', la estupenda adaptación de la saga literaria de Michael Connelly cuya temporada 4 se estrena este próximo 5 de febrero de 2026.

La temporada 4 de 'El abogado del Lincoln' llega con el aliciente adicional de que Mickey Haller, el personaje interpretado aquí por el actor mexicano Manuel García-Rulfo, tendrá que defenderse a sí mismo. El potentísimo cliffhanger de la anterior entrega ya sentaba las bases para ello y ahora habrá que ver si consigue ser igual de buen abogado cuando su cliente es él mismo.

La fiabilidad de 'El abogado del Lincoln'

La serie creada por David E. Kelley toma como base en esta ocasión 'La ley de la inocencia', sexto y hasta ahora penúltimo libro de la franquicia literaria alrededor del personaje de Mickey Haller. Y es que el auténtico gran éxito de Connelly es la saga alrededor de Harry Bosch, personaje inmortalizado en la pequeña pantalla por Titus Welliver.

Como era de esperar, el resto de personajes principales de 'El abogado del Lincoln' también reaparece en la cuarta temporada, lo que supone que volveremos a ver tanto a Becki Newton como a Neve Campbell, Angus Sampson y Jazz Raycole. Entre las novedades destaca el fichaje de Constance Zimmer ('UnReal') para dar vida a la fiscal que pondrás las cosas muy difíciles a Haller.

La gran duda ahora está en saber si 'El abogado del Lincoln' todavía tiene algún margen de crecimiento, pues arrancó con un muy estimable 80% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Luego creció hasta un 91% en la segunda, pero es que la tercera logró un impresionante 100% de críticas positivas en esa web. Igualarlo sería todo un logro.

Por mi parte, confieso que llevo años disfrutando mucho con esta serie. Es cierto que no inventa absolutamente nada y que parece sacada más de la edad dorada de la televisión por cable en Estados Unidos que de los años de dominio del streaming, pero es un entretenimiento muy fiable que nunca decepciona.

Además, el público parece opinar lo mismo, pues es cierto que sus audiencias no son espectaculares, pero también que es un título cuyo seguimiento apenas se ha resentido. Un dato que lo demuestra es que la temporada 2 arrancó con 24,2 millones de visualizaciones durante sus primeros 28 días en la plataforma, mientras que la tercera lo hizo con 25,1 millones en el mismo periodo.

