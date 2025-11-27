Hoy en Netflix, un drama devastador que se adelantó a Nolan con un increíble plano secuencia

A veces los relatos que parecen sencillos en la superficie guardan dentro una corriente emocional capaz de arrastrarte sin que te dés cuenta. Eso es lo que me ocurre cada vez que veo 'Expiación, más allá de la pasión' ('Atonement'), una película que despliega una historia de amor marcada por el deseo, la culpa y las consecuencias irreversibles de una decisión precipitada.

Ambientada en la Inglaterra previa a la Segunda Guerra Mundial, la narración se mueve entre el lujo estival, la tensión social y la devastación del frente bélico, construyendo un retrato de personajes muy humanos, contradictorios y vulnerables. Todo ello envuelto en una puesta en escena exquisita y una banda sonora muy envolvente.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Crónica de una tragedia anunciada

La película destaca por su capacidad de combinar drama íntimo y retrato histórico sin perder el pulso emocional. El director Joe Wright convierte cada escenario -la mansión familiar, el campo de batalla de Dunkerque, las calles arrasadas por la guerra- en una extensión del conflicto interno de los protagonistas. Esa unión tan precisa entre forma y fondo es una de las razones por las que la película sigue siendo un icono casi dos décadas después de su estreno.

Uno de los elementos que la distingue es la forma en que explora las consecuencias de una mentira que surge de la inocencia mal entendida. La película no juzga a sus personajes, sino que muestra cómo una decisión impulsiva puede tener un alcance impredecible. Briony es el eje moral de la historia y el reflejo de cómo el remordimiento puede convertirse en una carga insoportable a lo largo de los años.

Y, por supuesto, el romance entre Cecilia y Robbie es uno de los pilares emocionales del filme: apasionado, contenido y trágico. Knightley y McAvoy construyen una relación llena de tensión y deseo, marcada por una química arrolladora y por momentos realmente memorables. Su historia es la de un amor imposible donde las circunstancias pueden destruir incluso lo más genuino.

Además, la película también incluye una secuencia inolvidable, un plano secuencia de casi cinco minutos fascinante y que remueve casi tanto o más que todo lo que ocurre en el resto del metraje. Para aquellos que quieran verla, la tenéis en Netflix, Prime Video y Filmin.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas románticas de la historia