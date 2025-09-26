Hoy en Netflix, la película de ciencia ficción más vista de la historia de la plataforma con 171 millones de visualizaciones

Si estás buscando una película para ver este fin de semana en Netflix y no tienes claro cuál ponerte, quizá te interese saber cuál es el largometraje de ciencia ficción más visto de la plataforma. Ese honor pertenece a 'No mires arriba', la cual además es una buena opción para hacerte una sesión doble con 'Una batalla tras otra', el gran estreno en cines de este viernes 26 de septiembre.

Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, 'No mires arriba' cuenta la historia de cómo una estudiante de astronomía y su profesor descubren que un enorme cometa se dirige hacia la Tierra y es seguro que va a estrellarse contra nuestro planeta. Deciden hacer todo lo posible para avisar al resto de la humanidad, pero hay un problema insalvable: a todo el mundo le da igual.

Un reparto de aúpa

Escrita y dirigida por Adam McKay, este largometraje estrenado en 2021 cuenta seguramente con el mejor reparto que haya tenido una película original de Netflix hasta la fecha -su principal competidora por ese honor sería 'El irlandés'-. Y es que en ella también participan Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Mark Rylance, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Tyler Perry o Ariana Grande.

Pese a que provocó una división entre la crítica especializada -solamente tiene un 56% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-, 'No mires arriba' gozó de un éxito extraordinario en su lanzamiento en Netflix el 24 de diciembre de 2021. Tanto es así que llegó a convertirse en la segunda película más vista de la plataforma con un total de 171,4 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días disponible, quedándose únicamente por detrás de 'Alerta roja' y sus 230,9 millones.

Eso sí, 'No mires arriba' ha bajado varias posiciones, pues actualmente se encuentra en el cuarto puesto del top histórico, ya que tanto 'Equipaje de mano' (172,1 millones) como 'Las guerreras K-Pop' (325,1 millones) han logrado superarla.

Por mi parte, tengo sensaciones encontradas con 'No mires arriba', ya que me parece una película bastante irregular. Tiene algunos momentos muy inspirados, pero en otros se pasa de rosca y es menos divertida de lo esperable. Con todo, su crítica es bastante certera -su componente de ciencia ficción no deja de ser la base para construir una sátira política-, pero su forma de llevarla a cabo me parece un tanto mejorable.

En Espinof | Las 8 mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las 11 mejores series de Netflix en 2025