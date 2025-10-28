Hoy en Netflix, uno de los thrillers más arriesgados de M. Night Shyamalan. Una comedia oscura e intrigante que está arrasando en la plataforma

Aunque las críticas que cosechó fueron bastante tibias, 'La trampa' de M. Night Shyamalan ha encontrado su hueco en Netflix. Estrenada en 2024, la película fue recibida como un thriller menor dentro de la filmografía del director, pero su llegada al streaming ha cambiado las cosas. En pocos días, se ha posicionado entre las más vistas de la plataforma, confirmando que el público sigue fascinado por el inconfundible estilo de Shyamalan, que mezcla tensión psicológica, drama familiar y una atmósfera de misterio constante.

Un maestro del suspense

La historia de 'La trampa' sigue a Cooper Abbott (Josh Hartnett), un padre que asiste junto a su hija adolescente Riley (Ariel Donoghue) a un concierto de pop, sin saber que el evento es en realidad una elaborada operación policial para atrapar a un asesino en serie. La sorpresa llega cuando descubrimos que el propio Cooper es el criminal al que intentan capturar. Desde ese momento, la película se convierte en una carrera contrarreloj en la que el protagonista intenta escapar sin levantar sospechas, mientras protege a su hija y oculta su identidad.

A diferencia de otros trabajos del director, que suelen reservar su gran giro para el final, 'La trampa' juega a plena luz desde el principio: el público conoce el secreto, pero lo que mantiene la tensión es ver cómo el personaje de Hartnett se mueve dentro de un camino cada vez más estrecho. Este cambio de enfoque fue uno de los aspectos más comentados por la crítica, por cómo Shyamalan alteró su propia fórmula sin renunciar a su estilo visual ni a su obsesión por el control psicológico de los personajes.

El elenco cuenta además con Alison Pill, Hayley Mills, Jonathan Langdon y Saleka Night Shyamalan, hija del director, quien interpreta a la estrella pop cuyo concierto se convierte en la trampa. Aunque la película tuvo una recepción moderada en cines -recaudando 83,6 millones de dólares frente a un presupuesto de 30 millones-, su éxito en Netflix ha revitalizado su reputación, atrayendo a nuevos espectadores.

Con 'La trampa', Shyamalan confirma que, más de dos décadas después de 'El sexto sentido', sigue siendo un autor impredecible. Su capacidad para crear tensión con recursos mínimos, su mirada irónica sobre el mal y su habilidad para incomodar al espectador mantienen viva su identidad como uno de los narradores más singulares del cine contemporáneo. Puede que 'La trampa' no sea perfecta, pero en el terreno del streaming, el director ha vuelto a atrapar a la audiencia.

En Espinof | El guion de lo nuevo de Shyamalan no está precisamente a prueba de balas. Pero hay un error tan evidente en 'La trampa' que tiene a los espectadores tirándose de los pelos

En Espinof | Las mejores películas de 2025