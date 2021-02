'El juicio de los 7 de Chicago', gratis durante 48 horas: Netflix sube a YouTube este espléndido drama judicial

Si no tienes planes para este fin de semana, atento porque podrás ver gratis una de las películas más destacadas de 2020. Desde el viernes a las 9 de la mañana (hora peninsular española) Netflix pone a disposición de todo el mundo, durante 48 horas y en su propio canal de YouTube, 'El juicio de los 7 de Chicago' ('The Trial of the Chicago') película escrita y dirigida por Aaron Sorkin, siendo su segunda cinta como director tras 'Molly's Game'.

La fecha no es casual, ya que este fin de semana se cumple el 51º aniversario del final del juicio en el que está basada la obra, que sigue las revueltas producidas durante la Convención Demócrata de Chicago en protesta por la Guerra de Vietnam y otros acuciantes asuntos allá por 1968. Esos hechos y el subsiguiente juicio a los señalados como cabecillas se convierten en el hilo conductor de un espléndido drama judicial.

En palabras del propio Sorkin:

«Desde mi introducción inicial hace catorce años, mi relación con la historia de 'El jucio de los 7 de Chicago' ha cambiado de manera significante. Cuando comenzamos a grabar el pasado invierno, sabíamos que la historia que estábamos contando no solo era un capítulo importante en la historia estadounidense, sino que era claramente relevante en la actualidad. Tampoco necesitábamos hacer la más relevante, pero lo fue. Para conmemorar el aniversario del veredicto de este juicio histórico, ponemos la película en Youtube (...) para recordar los auténticos patriotas que inspiraron a una generación —generaciones, de hecho— para tomar las calles y reivindicar los fundamentos de la constitución, junto con las valientes voces que lo siguen haciendo hoy en día. Es un honor compartir su historia con el mundo»

Cuestión que se considera que puede herir la sensibilidad del espectador, por lo que al ir al vídeo lo primero que vemos es una cartela de YouTube al respecto.

Tampoco es casual el momento de esta gratuidad ya que estamos en plena temporada de premios (está nominada a cinco Globos de Oro, entre otros) y es un buen momento para hacer todo el ruido que puedan y que los que tengan que votar la tenga en cuenta.

Un estupendo reparto al servicio de un afilado Sorkin

Pero vayamos a la película, con un memorable reparto formado por Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Daniel Flaherty, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Eddie Redmayne, Noah Robbins, Mark Rylance, Alex Sharp y Jeremy Strong, entre otros.

A Aaron Sorkin le tenemos calado desde tiempos de 'El ala oeste de La Casa Blanca'. Es un ferviente creyente en las instituciones como servidoras del pueblo. Pero también de lo que está mal en la sociedad estadounidense. Y su tesis la elabora a través de diálogos rápidos y enfrentamientos claros y concisos donde enfrenta los derechos civiles, uno de los temas más candentes de la época, con la férrea mirada de una Justicia que se resiste al signo de los tiempos.

Esto hace que la película sea tan vibrante en su ritmo —con sus saltos de presente al pasado (lo que afortunadamente rompe con la linealidad del relato), las declaraciones, las caracterizaciones de juzgados, jurados, jueces y autoridades— como efectista en su conjunto. Pero el efectismo sorkiniano entra de manera fantástica por su finura.

Con una puesta en escena que es casi como ver una obra de teatro, 'El juicio de los 7 de Chicago' obtuvo una acogida notable por parte de la crítica, rendida tanto a los diálogos como a un estupendo reparto, sobre todo Eddie Redmayne y Sacha Baron Cohen.

Eso sí, la película no lo tuvo fácil para salir a la luz porque COVID-19. Los planes originales de Paramount, su estudio, eran poder estrenarla en otoño de 2020 pero debido al confinamiento y el cierre de los cines llegaron a un acuerdo con Netflix, que desembolsó 56 millones de dólares por su distribución globall. Una gran apuesta que afortunadamente fue un triunfo para la plataforma.