Netflix presenta la sucesora de 'La casa de papel' situada en los años 80: así es 'Asalto al banco central', la miniserie basada en un atraco real que escondía algo más

Poneos en el lugar de Netflix por un momento. 'La casa de papel' es uno de los mayores éxitos de la historia de la televisión española, 'Berlín' tiene todas las papeletas para repetirlo y otras series de ladronzuelos como 'Lupin' han sido un bombazo. ¿Cómo no volver a intentarlo con más series de gente que roba? Ahora es el turno de ir hasta 1981 para descubrir el 'Asalto al banco central'.

La casa de papel, versión años 80

23 de mayo de 1981, Barcelona. Un grupo de once hombres entran en el Banco Central armados, toman más de 200 rehenes y amenazan con algo inédito: matarles a todos si el Coronel Tejero, que hace dos meses ha fallado en su golpe de estado, no es liberado junto con todos los golpistas. La historia no es ficción pura: de hecho, está basada en un hecho real que duró más de 37 agónicas horas.

En su día, los asaltantes fueron calificados como "una banda de chorizos, macarras y anarquistas" y aparentemente había más de lo que parecía en el ataque. De momento no hay más información sobre el tono de la serie, aunque nos da una idea el hecho de que esté dirigida por Daniel Calparsoro ('Todos los nombres de dios', 'Centauro').

Entre los intérpretes sabemos que repetirán tres actores de 'La casa de papel': Hovik Keuchkerian, flamante ganador de la Concha de San Sebastián por 'Un amor', María Pedraza ('Élite', 'Toy boy') y Miguel Herrán ('Modelo 77'). Las comparaciones son odiosas pero parece bastante claro que en Netflix apuestan por continuar con el éxito de la serie de Álex Pina y los suyos. De momento, el rodaje comenzará dentro de poco y durará dos meses, así que aún nos queda mucho hasta su estreno.

