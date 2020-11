'La Orden' cancelada por Netflix: la serie fantástica juvenil se queda sin tercera temporada

La temporada 2 de 'La Orden' (The Order, 2019-2020 se lanzó en Netflix en verano de 2020, pero ahora, el guionista de la serie confirmó en su tuiter que la temporada 3 no llegará a la plataforma y que la serie había sido cancelada, uniéndose a otras que se han topado con la COVID-19 como obstáculo que ha llevado a la cancelación de muchas otras, incluida 'The Society'.

Dennis Heaton, uno de los guionistas de 'La orden' confirmó lo que muchos estaban sospechando tras subastarse algunos elementos de la serie. La temporada 3 no va a rodarse. En un Tweet, el escritor dijo:

Heaton luego continuó en otro tuit con un pequeño consuelo (o todo lo contrario) para los fans, sobre hacia dónde podría dirigirse la historia:

PS - Jack was totally going to raise Alyssa from the dead, but she was going to come back wrong. Like, Pet Sematary wrong. Probably possessed by Zecchia. And a whole bunch of other corpses were coming back with her.