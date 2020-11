Pedro Pascal y Christian Slater son superhéroes en lo nuevo de Robert Rodriguez: Netflix muestra el primer vistazo a 'Superniños' ('We Can Be Heroes')

Convertido en una estrella tras su exitoso paso por 'Juego de Tronos', 'Narcos' y 'The Mandalorian' (y próximamente en 'Wonder Woman 1984'), Pedro Pascal es uno de los grandes nombres de 'We Can Be Heroes', una nueva película de Netflix que llegará a España con el título 'Superniños'. La plataforma ha lanzado hoy las primeras imágenes oficiales y ha anunciado que la fecha del estreno es el 1 de enero de 2021.

Junto a Pedro Pascal veremos a Christian Slater, Priyanka Chopra o Boyd Holbrook (que vuelve a coincidir con Pascal después de 'Narcos'), en un espectáculo de acción y humor para todos los públicos que llega escrito y dirigido por Robert Rodriguez. El realizador de 'Alita: Ángel de combate' vuelve así al cine familiar que nos ofreció con 'Spy Kids' y 'Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl en 3-D'.

Precisamente, Rodriguez revela que la pandemia del COVID-19 ha provocado que todo Hollywood le haya estado pidiendo una película de esas características. "Un montón de familias han pasado mucho tiempo juntos. He estado recibiendo llamadas de toda clase de estudios: 'Haz un reboot de Spy Kids'. 'Haz un reboot de Sharkboy'. Por supuesto que quieren. Todos están sentados en casa con sus niños", declara el cineasta.

La sinopsis compartida por Netflix nos aclara que unos invasores alienígenas han llegado a la Tierra para secuestrar a nuestros superhéroes. Cuando esto ocurre, los hijos de los héroes deben unirse y aprender a trabajar en equipo si quieren salvar tanto a sus padres como al mundo entero...

¿Una secuela de 'Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl'?

El reparto de 'Superniños' se completa con YaYa Gosselin, Christopher McDonald, Adriana Barraza, Vivien Blair, Isaiah Russell-Bailey, Akira Akbar, Lyon Daniels, Nathan Blair, Lotus Blossom, Hala Finley, Sung Kang, JJ Dashnaw y Andy Walken, entre otros.

Entre los rostros menos populares de 'Superniños' se encuentra Taylor Dooley, que dio vida a Lavagirl en el mencionado film de 2005. Cuando preguntan a Rodriguez si la presencia de la actriz significa que su nuevo trabajo es una secuela de 'Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl', la respuesta es: "Podría ser". Tendremos que esperar al 1 de enero para comprobarlo.