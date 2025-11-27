Sólo tienes 3 días para verla en Netflix: uno de los espectáculos de ciencia ficción más impresionantes de los últimos años

Muchas películas tienen fecha de caducidad en las plataformas. A veces nos creemos que van a estar siempre ahí y han desaparecido cuando llega el momento de ponernos con ellas. Hoy os traigo uno de esos casos, pues 'Dune 2' se incluyó en Netflix hace 6 meses, pero la aclamada película de Denis Villeneuve va a abandonar su catálogo este próximo 30 de noviembre de 2025.

Sí es cierto que esto no va a suponer que 'Dune 2' pase a estar inaccesible en streaming, pues sigue estando disponible en HBO Max y no me sorprendería que el hecho de acabar su ventana en Netflix conlleve que vaya a aparecer en algún servicio de la competencia -y es que antes también pudo verse en Movistar Plus+-. Sin embargo, hay gente que solamente usa esa plataforma, por lo que he creído conveniente avisaros de esto.

Espectacular

Luego puede que vuelva a aparecer en Netflix, donde es habitual que haya películas que vayan entrando y saliendo de su catálogo cada cierto tiempo, y a eso hay que sumarle que Warner seguramente facilite que esté en otras plataformas cuando se acerque más el estreno de 'Dune 3'. Sin embargo, su llegada a los cines no está prevista hasta el 18 de diciembre de 2026...

Volviendo a por qué merece la pena (volver a) ver 'Dune 2', una cosa que tengo bastante claro es que se trata de un espectáculo visual de primera categoría que además mejora con creces lo visto en la primera entrega. A mi juicio, 'Dune' sufría de cierta atrofia narrativa fruto de la necesidad de presentar un universo de ciencia ficción tan gigantesco, mientras que aquí todo fluye de forma más satisfactoria.

Eso es algo que también se dejó notar en taquilla, ya que 'Dune 2' se disparó hasta los 714 millones de recaudación, superando por mucho los 410 que logró su predecesora. No obstante, conviene destacar que tuvo una clara ventaja competitiva: se lanzó de forma exclusiva en cines, mientras que 'Dune' llegó de forma simultánea a HBO Max.

En Espinof | Las mejores películas que ver en HBO Max en 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025