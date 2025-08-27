Sólo tienes 5 días para verla en Netflix: una de las comedias más exitosas y desternillantes del siglo XXI

Queda la sensación de que el presente y futuro de la comedia pasa invariablemente por Seth Rogen y Evan Goldberg, las mentes detrás de los éxitos más notables de los últimos años así como un tesoro de este año como es ‘The Studio’. Un gran momento cimentado a través de acumular hits en un momento más propicio para el género, entre los cuáles claramente destaca ‘Supersalidos’.

Una noche para mojar

Michael Cera, Jonah Hill y Christopher Mintz-Plasse protagonizan un coming of age pasado de rosca que tiene lugar a lo largo de una noche crucial para sus personajes. Greg Mottola dirige el guion de Rogen y Goldberg, amantes de los clásicos de la comedia cerda, que ahora puedes ver en Netflix por tiempo limitado, siendo el 31 de agosto su último día en el catálogo.

Son los últimos días de instituto para Evan y Seth, que el año que viene se dirigirán a universidades diferentes. Intentando hacer que eso días sean inolvidables, los amigos inadaptados intentarán encajar en las noches de juergas de sus compañeros y forjar un pacto para acabar para siempre con su principal losa: su virginidad.

La película toma el formato de “una noche loca” además de crucial para un grupo de personajes adolescentes, siguiendo la estela de clásicos como ‘American Graffiti’ y ‘Movida del 76’ en seguir las tribulaciones juveniles donde la última fiesta antes del verano es la más importante de la vida. Todo ello, claro, pervirtiéndolo con altas dosis de humor sexual y ultramasculino.

‘Supersalidos’ es un clásico especialmente generacional para hombres que fueron chavales como estos, y aún consideraban que la comedia era algo que se debía ver en los cines. Aun así, su pasada de rosca permite también ponerse a sí misma y a la actitud de sus personajes en el disparadero, examinando los límites de presentarse como “un hombre” sin acabar pareciendo un niñato todo el rato.

Rogen y Goldberg aprovecharon bien la nueva ola cómica estadounidense de comienzos de siglo, manteniendo el estilo de la batería de chistes improvisados articulados en torno a una sátira despedazadora o bien alrededor de una historia con cierta ternura sobre empezar a madurar. ‘Supersalidos’ fue de los grandes fenómenos de esa escuela, recaudando más de 170 millones de dólares para un presupuesto de 20 millones. Tiempos todavía dorados para la comedia en el cine.

