'Space Force' tendrá temporada 2: Netflix renueva la comedia espacial de Steve Carell y el creador de 'The Office'

Cuatro meses, que se dice pronto, ha tardado Netflix en renovar 'Space Force', la sitcom protagonizada por Steve Carell como el responsable de la nueva rama del ejército de Estados Unidos creada tras el empeño del presidente por militarizar el espacio. Pero, finalmente, así ha sido: habrá temporada 2 de la comedia espacial.

Esta renovación viene de la mano de algunos cambios a nivel de producción: desde la mudanza a Vancouver para abaratar costes hasta la incorporación de Norm Hiscock como coshowrunner. Hiscock es un colaborador habitual de Greg Daniels quien está también ocupado con la temporada 2 de 'Upload' en Amazon.

El objetivo de este fichaje, según The Hollywood Reporter, es permitir a la comedia el poder afinar los personajes y conectar con el público tanto como hicieron el resto de sitcoms de la casa ('Brooklyn Nine Nine', 'Parks & Recreation', 'The Office' etc.). Un factor que, es verdad, no han logrado del todo con la primera tanda de episodios.

No es la única novedad en el equipo de guionistas ya que Jimmy O. Yang (el Dr. Chan), también se incorpora a la sala. La temporada 2 de 'Space Force' comenzará a grabarse el año que viene, pero todavía no hay una fecha prevista para el estreno. Además de Steve Carell, el reparto está encabezado por John Malkovich, Ben Schwartz, Tawny Newsome y Diana Silvers.