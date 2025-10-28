Últimos días para ver en Netflix un delirante thriller criminal que confirma que Guy Ritchie brilla hasta cuando es una copia de sí mismo

Pocas cosas mejores pueden decirse sobre un cineasta que, incluso en sus momentos menos inspirados, es capaz de dar alegrías al público más afín a su obra, de igual modo que pocos casos hay mejores para ilustrar esto que el de un Guy Ritchie tan estimulante cuando apuesta por la originalidad o cuando, simple y llanamente, se limita a ser una copia de sí mismo.

Ritchie en su sals

Corriendo un tupido velo y dejando en cuarentena dos disparates como la infame 'Barridos por la marea' y la no menos aberrante 'Aladdin', el de Hatfield ha sabido encandilar a sus parroquianos con adaptaciones imposibles como sus 'Sherlock Holmes', con fantasías épicas disparatadas como 'Rey Arturo' o con apuestas más sobrias como 'Despierta la furia', pero si algo ha apuntalado su carrera, ese ha sido el thriller ambientado en los rincones británicos más barriobajeros.

Tras debutar por todo lo alto con 'Lock & Stock', deslumbrar con 'Snatch. Cerdos y diamantes' y mostrar su cara más solvente en 'Revolver' —ya dije que obviaríamos su affaire cinematográfico con Madonna—, Ritchie estrenó en 2008 una 'RocknRolla' que, pese a elevarse como una suerte de grandes éxitos de sus primeros casi diez años en activo en la gran pantalla, atesora la suficiente personalidad como para recuperarla con gusto aprovechando las facilidades del streaming.

Además de en lo que respecta al tono, a los arrebatos de violencia y a un tratamiento audiovisual cuya puesta en escena y planificación sólo pueden ser etiquetadas como 100 % marca de la casa, la parte del gen Ritchie que eleva 'RocknRolla' vuelve a estar en su excéntrico tratamiento de personajes, reforzado por un reparto de auténtico lujo en el que Gerard Butler, Tom Wilkinson, Mark Strong, Idris Elba y Tom Hardy roban todos los focos de la función.

Si quieres descender a los bajos fondos londinenses en este thriller criminal cargado de diálogos pasados de rosca, buenas dosis de suspense, estafas inmobiliarias y un ritmo arrollador, sólo tienes unos pocos días para hacerlo desde tu cuenta de Netflix, ya que 'RocknRolla' abandonará el catálogo de la plataforma este viernes 31 de octubre.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025



