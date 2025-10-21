Últimos días para ver en Netflix el impresionante debut de Edward Norton. Un drama judicial con un final inolvidable

En una época en la que el cine de juicios y crímenes conquistaba el mundo, 'Las dos caras de la verdad' ('Primal Fear', 1996) se alzó como una joya del género y una de las películas más impactantes de la década. Dirigida por Gregory Hoblit y protagonizada por Richard Gere y un joven y debutante Edward Norton, esta historia mezcla con maestría el drama judicial, el misterio y el análisis psicológico. Con su ritmo envolvente, giros inesperados y una atmósfera cargada de tensión, es uno de esos filmes que conviene seguir revisando, para redescubrir cada detalle de su intrincado juego psicológico.

Apariencias, poder y manipulación

La historia comienza con el brutal asesinato de un influyente arzobispo en Chicago. Pronto, las autoridades arrestan a un joven monaguillo llamado Aaron Stampler (Edward Norton), un muchacho tímido y aparentemente ingenuo, y el caso capta la atención de Martin Vail (Richard Gere), un abogado carismático y ambicioso que ve en el juicio una oportunidad para ganar fama y demostrar su talento. Pero lo que parece un caso sencillo pronto se transforma en un laberinto de secretos, manipulaciones y verdades ocultas.

Uno de los mayores aciertos de la película es su retrato del sistema judicial estadounidense, un espacio donde la verdad se negocia, los medios dictan juicios paralelos y la moral se diluye entre argumentos legales. Richard Gere ofrece una de sus interpretaciones más carismáticas, encarnando a un abogado que se mueve con soltura entre la ética y la ambición.

Sin embargo, es Edward Norton quien se roba el show con una interpretación compleja y perturbadora. Gracias a su trabajo se convirtió en una auténtica revelación y le valió una nominación al Oscar al Mejor Actor de Reparto.

La tensión crece escena tras escena, mientras Vail intenta comprender qué ocurrió realmente aquella noche. La película juega con la mente del espectador, sembrando dudas y giros que desarman cualquier certeza. Con una dirección elegante y un guion muy preciso -cortesía de Steve Shagan y Ann Biderman basándose en la novela de William Diehl-, 'Las dos caras de la verdad' se sostiene como un ejemplo magistral de cómo un thriller puede ser tan entretenido como profundamente inquietante. Y su desenlace es recordado como uno de los más impactantes del cine de la década.

Más allá de su trama judicial, el filme plantea preguntas universales sobre la naturaleza del mal, la fragilidad de la verdad y el precio de la ambición. Pero ojo, porque dejará de estar disponible en Netflix el 24 de octubre.

