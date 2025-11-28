Últimos días para ver en Netflix un thriller erótico tan provocador que marcó un antes y un después en la historia del cine

Algunas películas no solo marcan una época, sino que redefinen por completo un género. Un ejemplo puede ser 'Instinto básico' (1992), de Paul Verhoeven, una de esas obras que siguen provocando, incomodando y fascinando más de treinta años después. Convertida en un icono del thriller erótico, la película combina sensualidad, manipulación psicológica y una intriga criminal que juega constantemente con la verdad, el deseo y la destrucción.

Pero lo que realmente la hace imprescindible es su capacidad para llevarnos a un terreno moral inestable, donde cada gesto es sospechoso y cada mirada puede ser un arma. Sharon Stone ofrece una interpretación magnética que trasciende cualquier mito alrededor de la cinta: construye un personaje letal y permanentemente ambiguo, capaz de dominar por completo la pantalla sin despeinarse. Y Michael Douglas, sumido en su propio espiral de obsesión y autodestrucción, es el complemento perfecto para un juego cinematográfico que no ha perdido ni un ápice de poder.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Un thriller afilado

Lo primero que sorprende al revisitar 'Instinto básico' es lo bien que resiste el paso del tiempo. Verhoeven dirige con una precisión quirúrgica, consciente de que el poder de la película no está solo en sus escenas más comentadas, sino en la manera en la que construye un misterio donde nadie es inocente y todos ocultan algo. Desde el primer asesinato, la película establece un juego mental que obliga al espectador a desconfiar de todos, especialmente de Catherine Tramell, ese personaje tan inquietante como irresistible.

Sharon Stone entrega aquí una de las interpretaciones más carismáticas y peligrosas del cine moderno. Su Catherine es un torbellino de inteligencia, deseo y frialdad que desarma cualquier intento de control. Y lo fascinante es que Stone lo hace sin apenas esfuerzo: cada línea, cada gesto, cada sonrisa es un arma cargada.

Y Michael Douglas, por su parte, también brilla como Nick Curran, un policía que se cree más fuerte de lo que realmente es. Su caída en las redes de Catherine es tan inevitable como incómoda: lo vemos desmoronarse, perder el control, confundirse entre el deseo y el peligro. Esa relación tóxica es el verdadero motor del thriller, una espiral de manipulación mutua que convierte la película en un estudio de obsesión más que en un simple "quién es el asesino".

Todo esto convierte a 'Instinto básico' en un título imprescindible para cualquiera que disfrute de los thrillers intensos, psicológicos y sensualmente cargados. Una película que, lejos de perder fuerza, la gana con el tiempo, precisamente porque entiende mejor que la mayoría cómo funcionan la atracción, el miedo y el poder cuando se mezclan. Y ahora se presenta la oportunidad perfecta para verla, porque Netflix la eliminará de su catálogo el 1 de diciembre.

En Espinof | Fue tan cara que tardó 20 años en rodarse, pero es una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia

En Espinof | Las mejores películas de 2025