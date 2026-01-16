Warner no era suficiente. Netflix cierra con Sony un acuerdo internacional multimillonario para quedarse con sus películas

Desde que se recrudecieron las streaming wars y la inmensa mayoría de majors hollywoodienses movieron ficha en la misma dirección, muchas fueron las voces que se alzaron señalando a Sony como la alumna aventajada después de que tomase la opción de no abrir su propio servicio de streaming. Pues bien, hoy esa decisión ha vuelto a reafirmarse como la más inteligente, además de hacer aún más evidente el aroma a potencial monopolio en el mercado doméstico.

Tal y como recoge Deadline, Netflix y Sony Pictures Entertainment han cerrado un nuevo acuerdo de licencias Pay-1 —ahora te explico qué diantres significa esto—, valorado en 7 000 millones de dólares, para que los largometrajes del estudio se incorporen al catálogo del streamer una vez se cierren las dos ventanas de distribución iniciales en cines y en VOD.

Expandiendo los dominios

Pero, ¿qué es exactamente un acuerdo Pay-1? Para comprenderlo bien, tenemos que tener claro cuál suele ser el recorrido de un largometraje siguiendo las ventanas de explotación habituales. Este empieza en salas de cine, continúa por la venta y alquiler tanto en formato digital —Video on Demand— como físico —Blu-ray y DVD—, sigue en Pay-1, salta a Pay-2 y, finalmente, termina en la televisión en abierto de toda la vida.

Dentro de este ciclo, la plataforma de streaming o televisión de pago —como podría ser HBO— que tenga una licencia Pay-1 sobre los títulos de un estudio determinado será la primera que pueda incluirlos en su catálogo después de su paso por cines y de la fase de compra y alquiler. Por norma general, esta licencia, muy bien pagada por su impacto comercial, implica una exclusividad considerable que, generalmente, se extiende durante meses.

Está claro que Sony Pictures Entertainment ha hecho el agosto con la renovación de este acuerdo, que comenzará a aplicarse a finales de este año y se mantendrá hasta 2032, supone un aumento del 40 % del pago respecto al anterior de 2021 potenciado por el cariz internacional del mismo: a partir de ahora, fuera del ámbito estadounidense, las cintas de SPE estarán recogidas en un único servicio —Netflix— en lugar de estar desperdigadas en diferentes plataformas.

Lejos de antojarse preocupante a ojos de los organismos reguladores de la competencia, que tienen todos los focos dirigidos hacia la compañía de Ted Sarandos tras el inicio del proceso de compra de Warner Bros., el hecho de licenciar contenido externo apacigua las aguas, por muy contradictorio que pueda parecer que la plataforma ya tenga el catálogo de Sony en Pay-1 internacional y el de Universal en Pay-1B dentro de EE.UU.

Con este panorama, es normal que desde Netflix y Sony estén dando palmas. Lauren Smith, vicepresidenta de Estrategia de Licencias y Programación de Netflix, ha celebrado así la noticia:

"A nuestros miembros de todo el mundo les encantan las películas, y ofrecerles acceso exclusivo a los filmes tan queridos de Sony añade un valor enorme a sus suscripciones. La impresionante lista de franquicias icónicas de Sony, como Spider-Man: Across the Spider-Verse, y originales como Cualquiera menos tú han sido muy populares entre nuestra audiencia en EE. UU., y ahora estamos encantados de ampliar esa oferta a nuestros miembros de todo el mundo".

Desde SPE, Paul Littmann, su vicepresidente ejecutivo de Distribución Global, no se ha quedado corto con su entusiasmo:

"Nuestra colaboración con Netflix siempre ha sido increíblemente valiosa. Este nuevo acuerdo Pay-1 lleva esa asociación al siguiente nivel y refuerza el atractivo duradero de nuestros estrenos en cines para la audiencia global de Netflix. También subraya aún más la fortaleza de nuestra independencia y nuestra capacidad única para crear oportunidades significativas que benefician a nuestros socios creativos, a los consumidores y a colaboradores de primer nivel".

Se espera que, para 2029, las producciones de Sony Pictures Entertainment ya tengan disponibilidad completa en Netflix en todo el mundo.

