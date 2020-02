'You': todo lo que sabemos de la temporada 3 de la serie de Netflix

‘You’ se ha convertido en una de las series más populares de Netflx en un fenómeno similar al que tuvo lugar en su momento con ‘La casa de papel’. Ambas comenzaron como producciones ajenas -’You’ se emitió primero en el canal norteamericano Lifetime y ‘La casa de papel’ en Antena 3-, pero acabaron dando el salto de forma exclusiva a la plataforma de streaming y por el momento no hay final a la vista para ninguna de ellas.

En el caso de ‘You’ ya está confirmada una tercera temporada y ahora vamos a repasar todo lo que sabe hasta el momento de esta nueva entrega de las “aventuras” de Joe Goldberg, tanto la historia como el reparto, sin olvidarnos de la posible fecha de estreno.

El final de la segunda temporada reventó nuestras expectativas al desvelar que Love también era una asesina y además estaba embarazada. La serie se despedía con lo que podía haber sido un final feliz de lo más retorcido con los dos personajes comenzando una nueva vida, pero los responsables de ‘You’ quisieron despedirse abriendo la puerta a que Joe encontraba su nueva obsesión romántica en la vecina de al lado.

Tengamos en cuenta que la serie de Netflix se desvió de forma notable respecto a la novela original de Caroline Kepnes con esa decisión, ya que Joe acababa en la cárcel en el original literario y aquí está libre y campando a sus anchas. Además, el tercer libro todavía no se ha publicado, por lo que perfectamente podría ser el punto de no retorno en el que la serie optase por un camino totalmente diferente. De hecho, es probable que el estreno de la tercera temporada coincida más o menos en el tiempo con el libro, por lo que las comparaciones serán especialmente inevitables.

We’ve started work on season 3. Just thought you’d want to know. #YouNetflix pic.twitter.com/Ih9MQl9BqU