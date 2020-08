Disney anuncia una nueva plataforma de streaming: se llamará Star e incluirá lo que no tiene cabida en Disney+

Si por algo ha resultado decepcionante la llegada de Disney+ es, entre otras cosas (el número de novedades también, por ejemplo), por el poco contenido "no familiar" que tiene la gigante del ratón. Cuestión que podría verse solucionada con la expansión internacional de Hulu. Pero los planes de la compañía parecen ser otros.

Bob Chapek, actual CEO de Disney tras la dimisión de Bob Iger, ha anunciado la creación de Star. Esta será una nueva plataforma de streaming que albergará el catálogo de los canales ABC, FX y Freeform y las productoras de "la antigua FOX" Searchlight y 20th Century Studios y los distribuirá de forma internacional.

Bye, Hulu

¿Y con Hulu, qué pasa? Pues todo indica que no la veremos por aquí. Ya el pasado mayo ya se vio que su lanzamiento internacional no era prioritario. Chapek considera que la marca Hulu no es suficientemente conocida fuera de Estados Unidos y por eso es mejor otra marca como Star:

"Creo que es importante mirar las diferencias en cómo planificamos entrar en el mercado. Hulu agrega contenido de terceros; esto no... Hulu no tiene conciencia de marca fuera de Estados Unidos."

Que, también hay que decir, Star no se lo han sacado de la manga sino que es el nombre del conglomerado indio que posee la compañía. Por otro lado, es interesante la aclaración en torno a que esto no es Hulu con otro nombre, aquí solo veremos contenido de Disney, no series y películas licenciadas.

Es decir, series como 'El cuento de la criada' no (distribuye Hulu pero es de MGM) pero 'Mrs. America' o 'Fargo' (de FX on Hulu) sí entrarían (cuando caduquen las licencias con las plataformas españolas). 'Love, Simon' y 'Alta fidelidad' (ambas sin casa en España) también entrarían al igual que las adaptaciones futuras de 'Y: El último hombre' y 'La guía del autoestopista galáctico'.

Y esto solo si nos metemos en originales de Hulu de producción de Disney. Si vamos al resto de cadenas tenemos un montón de material que por algún motivo u otro no están en la plataforma actual de Disney.

No se ha aclarado si España estará en los planes de Star, pero desde Espinof nos hemos puesto en contacto con Disney.