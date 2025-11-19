Acción y ciencia ficción en la profundidad del bosque para un blockbuster fantástico. Hoy en TV, la película que resucitó a Predator

La saga de Predator finalmente está viviendo un momento de esplendor como franquicia después de que muchas de sus secuelas fracasasen a la hora de generar fervor tras la original. ‘Predator: Badlands’ está teniendo una cálida acogida en taquilla tras la también aceptable recepción de una antología animada. Todo gracias al efecto de ‘Predator: La presa’.

Cazadores cazados

Dan Trachtenberg tomó aquí los mandos de la saga tras conseguir devolverla a lo básico, e incluso ir a lo más elemental de la misma. Con Amber Midthunder de protagonista frente al invasor implacable, la película fue un notable espectáculo de acción y ciencia ficción que se puede ver hoy en televisión a través de FDF a partir de las 22:55 (también se puede encontrar en streaming a través de Disney+).

En las grandes llanuras americanas durante el siglo XVIII, una tribu comanche controla el territorio. Naru aspira a ser una guerrera y cazadora formidable para su pueblo, pero a pesar de sus habilidades muchos aún tienen dudas de su aptitud. Esta será probada cuando una amenaza alienígena venga también a cazar a nuestro planeta para probar su valía.

La película mantiene la esencia de ciencia ficción de la franquicia en la medida de que hay un invasor extraterrestre y cuenta puntualmente con tecnología para combatir. Pero la propuesta de Trachtenberg opta por llevar todo al barro, a la pura supervivencia de un protagonista que intenta performar su fiereza, pero su gran valor está en su astucia.

Es uno de los puntos clave de la primera película que consigue traer para este reboot, que sacrifica una continuidad que siempre tuvo un interés limitado para imaginar una historia distinta en la que de repente hay un depredador. Aquí vuelve a imponerse la inteligencia en el combate ante la fuerza bruta desatada.

Cierto es que a veces se toma su historia mucho más en serio de lo que una película de ‘Predator’ suele hacer, y eso la hace un poco más seca aunque esté siendo increíblemente efectiva en todo lo que se propone. Aunque sus ambiciones son justas, hay artesanía efectiva en la acción, intriga bien manejada y una cuidada manera de explorar las comunidades nativas y sus dinámicas.

