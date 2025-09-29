Hoy en TV, una singular película de aventuras de culto con Robert Pattinson y Tom Holland que fracasó en taquilla

Parte de la conversación de ‘Una batalla tras otra’ está girando a si calará lo suficiente en el público y será recomendada lo suficiente para poder acercarse a cubrir su inmensa inversión. Una preocupación comercial que, en el fondo, esconde costernación por la idea de que cineastas de gran calibre pero de nicho puedan intentar hacer cine grande. Un ejemplo no muy distinto del de ‘Z, la ciudad perdida’.

Una odisea imposible

Otro de los cineastas más especiales del cine americano, James Gray, hace su particular aproximación a un género del Hollywood clásico como la película de aventuras por la jungla. Con Charlie Hunnan, Robert Pattinson y Tom Holland en el reparto, la película se va a poder ver hoy en televisión a través de Be Mad a partir de las 22:44.

El militar y explorador Percy Fawcett cree en las mismas leyendas sobre prosperidad y riqueza en la profundidad de la selva que otros hombres de su generación consideran paparruchas. Liderando una exploración por el Amazonas, este hombre sacrificará dinero, familia e incluso su vida por encontrar aquello que algunos consideran imposible.

Gray se sale de las habituales producciones contenidas y dramáticas para aplicar su sensibilidad singular a un tipo de película que ya no se hace, o acaba haciéndose en una versión muy complaciente que carece tanto de épica como textura. Por el tipo de cineasta que es, la épica aquí está muy trastocada al priorizar las emociones reprimidas, quizá explicando porque la película no conectó con el público.

Es, también, en parte porque la voz de Gray está muy presente, pero su dialéctica no está tan finamente articulada como acostumbra. Es de agradecer que tenga dentro no sólo historia del cine que trata de plasmar en pantalla, sino también punto de vista al respecto, aunque sus intenciones aterricen menos de lo esperado.

De todos modos, sigue siendo la clase de bandazo inesperado tanto por un cineasta como por un estudio grande que es rara avis actualmente, y que deberíamos tener más a menudo porque, incluso aunque se falle, crea terreno para potenciales obras maestras. No deberíamos preocuparnos tanto de si tendrán éxito inmediato, películas como ‘Z, la ciudad perdida’ encuentran su lugar tarde o temprano.

