Netflix lamenta la muerte de dos actores de la serie 'The Chosen One' en un "desafortunado accidente" pero amigos de los fallecidos denuncian las malas condiciones del rodaje

El pasado jueves 16 de junio, los actores Raymundo Garduño Cruz y Juan Francisco González Aguilar, que se encontraban en México trabajando en la serie de Netfilx 'The Chosen One', fallecieron en un accidente de tráfico después de que la furgoneta que les transportaba al aeropuerto local chocase y volcase, dejando, además a otros cuatro miembros del equipo heridos.

Ayer lunes, la compañía de streaming, lanzó un comunicado en el medio Deadline en el que lamentan lo que consideran un "desafortunado accidente". En él puede leerse lo siguiente.

Por su parte, la productora Redrum también ha emitido un comunicado en el que subraya que, según autoridades e informes, por el momento todo apunta a que estaríamos ante un accidente fortuito.

"Todos los que formamos parte de la producción de 'The Chosen One' estamos conmocionados por el trágico accidente ocurrido el jueves pasados, mientras viajábamos desde Santa Rosalía, Baja California, al aeropuerto local. Nos entristece profundamente el fallecimientos de nuestros colegas Ray Garduño y Juan Francisco González y apoyamos a todos los afectados por esta horrible tragedia. Redrum ha estado cooperando con las autoridades locales y los informes iniciales y declaraciones de testigos apuntan a que se implementaron todos los protocolos de seguridad y que este fue un desafortunado accidente".

No obstante, en la otra cara de la moneda, amigos de los fallecidos como el novelista Rick Zazueta, se han hecho eco de las quejas del reparto respecto a las condiciones logísticas del rodaje y ponen en duda la versión oficial de los hechos. Esto puede leerse en este texto, compartido por el escritor en su cuenta de Facebook.

"Esta es una petición de justicia por estas muertes. Este no fue un accidente común. El reparto se había estado quejando abiertamente sobre los problemas de transporte y logística de la producción, catalogándolos de ilógicos, inaceptables y estúpidos. Las condiciones en la furgoneta eran totalmente inadecuadas para el transporte de personas; neumáticos gastados, frenos ruidosos, volante suelto, no todos los cinturones de seguridad funcionando... señales de peligro fácilmente identificables. Pero el espectáculo debe continuar, y los actores se ven envueltos por el arte y quieren trabajar, y no tienen tantas oportunidades de hacerlo, así que aceptan estos bolos con grandes sueños de Netflix y la promesa de un pequeño sueldo".