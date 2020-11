Las 13 mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (6-8 noviembre): 'John Wick: Pacto de sangre', 'El protegido' y más

Recuperamos la normalidad en nuestro repaso semanal al mejor cine en abierto que se puede ver en la televisión nacional española. En esta ocasión os traigo las que considero que son las 13 mejores películas que se emiten este fin de semana del 6 al 8 de noviembre.

Os recuerdo que se trata de una selección personal en la que no tienen cabida aquellos títulos que no haya visto y tampoco aquellos que tenga tan olvidados que no considere justo recomendarlos. Además, aquellas cintas que hayan aparecido en un repaso durante los dos anteriores meses quedan descartadas. Que se curren mas la programación en vez de repetir tantos títulos.

Viernes 6 de noviembre

'¡Rompe, Ralph!' ('Wreck-It Ralph', 2012)

Una estupenda película que coquetea con descaro con el mundo del videojuego y que supuso la confirmación definitiva de que Disney había dejado atrás unos años no especialmente brillantes con sus clásicos animados. Una propuesta muy divertida con un gran dúo protagonista.

21:20 en Disney Channel

Crítica en Espinof

'Salvar al soldado Ryan' ('Saving Private Ryan', 1998)

Una película fundamental de la historia del cine bélico. Solamente su primer acto con el Desembarco de Normandia ya es tal maravilla que conviene a volver a ello cada cierto tiempo. Luego personalmente creo que decae -también es que mantener ese nivel era complicadísimo-, pero Steven Spielberg merece todos los aplausos que pueda recibir por ella.

22:00 en DMAX

Crítica en Espinof

'Cazador de demonios' ('Don't Kill It', 2016)

Una comedia de terror muy disfrutable al servicio de un inspirado Dolph Lundgren. Cachonda y sangrienta a partes iguales, es una película muy desenfadada con la que te lo vas a pasar en grande si la ves en las condiciones idóneas.

23:50 en Paramount Network

Crítica en Espinof

'La caza del octubre rojo' ('The Hunt for Red October', 1990)

Una auténtica gozada. Es cierto que el protagonista es un solvente Alec Baldwin en su única aparición como Jack Ryan, pero quien se come la película es un excelente Sean Connery, aunque tampoco olvidemos la gran aportación de John McTiernan tras las cámaras.

01:20 en DMAX

Crítica en Espinof

Sábado 7 de noviembre

'Torrente 2: Misión en Marbella' (2001)

La mejor secuela de la franquicia que compensaba que la originalidad no estaba ahí para apostar a potenciar la sensación de rico trasnochado de quien ha conseguido dinero pero sigue manteniendo sus malos vicios. Inolvidable el villano interpretado por José Luis Moreno y también el compinche con el rostro de Gabino Diego.

16:10 en Neox

'Regreso al futuro' ('Back to the Future', 1985)

La mítica película de aventuras y ciencia-ficción. No creo que queden muchos amantes del séptimo arte que no haya visto esta cima del cine de entretenimiento de Robert Zemeckis con Michael J. Fox y Christopher Lloyd, pero tampoco que cualquier excusa sea buena para volver a verla.

20:00 en Trece

Crítica en Espinof

'La LEGO película' ('The Lego Movie', 2014)

Una muy ingeniosa película de animación que funciona de maravilla como entretenimiento muy superior a lo que jamás hubiésemos esperado de ella y además de contagia de una optimismo muy de agradecer en los tiempos que corren.

21:35 en Boing

Crítica en Espinof

'Los increíbles' ('The Incredibles', 2004)

Una de las mejores películas de Pixar hasta ahora y también sobre la figura del superhéroe en general. Brad Bird nos regala una excelente aventura con escenas inolvidables y una gran galería de personajes que puede verse una y otra vez sin agotarse.

21:44 en Disney Channel

Crítica en Espinof

'The Rider' (2017)

Un estupendo drama con aire de western que dio a conocer para muchos a Chloé Zhao, la directora de 'Eternals' para Marvel. Cabalgando a medias entre la realidad y la ficción, estamos ante una cinta muy singular que opta por un ritmo pausado para indagar en el vacío existencial de alguien al ver cómo el sueño de toda su vida se ha convertido en un imposible.

22:00 en La 2

Crítica en Espinof

'John Wick: Pacto de sangre' ('John Wick: Chapter 2', 2017)

Podría haberse quedado perfectamente en una única película que dejó muy buen sabor de boca, pero el personaje interpretado por John Wick aún tenía mucho que decir en una secuela más violenta y ambiciosa pero igual de entretenida que su predecesora.

22:10 en Antena 3

Crítica en Espinof

Domingo 8 de noviembre

'Ruta suicida' ('The Gauntlet', 1977)

Un sólido thriller dirigido y protagonizado por un Clint Eastwood en plenas facultades físicas. En ella dio rienda suelta a su lado más espectacular en algunas escenas que lucen muy bien en pantalla, pero lo importante es saber dar más profundidad a una historia que en sí misma tampoco es nada del otro mundo.

20:30 en Trece

Crítica en Espinof

'El protegido' ('Unbreakable', 2000)

La mejor película de M. Night Shyamalan aún hoy. Una fascinante exploración de las historias de origen de un superhéroe con un preciso trabajo de puesta en escena, un muy buen guion y un dúo protagonista difícilmente mejorable con Bruce Willis y Samuel L. Jackson.

23:45 en La 1

Crítica en Espinof

'Ocean's 11' (2001)

Una maravillosa combinación de entretenimiento, elegancia y un reparto pasándoselo en grande y transmitiendo a la perfección esa sensación al público. Hay pocas producciones así que cada vez que la ves disfrutas tanto o más que la última vez.

0:20 en Antena 3