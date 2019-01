'Aquaman' supera al Batman de Nolan y se convierte en la adaptación de cómics DC más taquillera de la historia

Hay un nuevo rey en las adaptaciones de DC. Lo comentamos hace unas semanas, cuando 'Aquaman' se convirtió en el mayor éxito de taquilla del DCEU (DC Extended Universe); al ritmo que iba, sólo era cuestión de tiempo que alcanzara el récord que tenía el Batman de Christopher Nolan.

Hasta ahora, la película más taquillera de la historia basada en cómics DC era 'El caballero oscuro: La leyenda renace' ('The Dark Knight Rises'), que hizo 1.084 millones de dólares tras su paso por las salas de cine en 2012. 'Aquaman' lleva ya 1.091 millones, y aún le queda un poco más de carrera por delante (aguanta en la 3ª posición del ranking de Estados Unidos y todavía tiene que estrenarse en Japón).

Con su nueva marca, la película liderada por Jason Momoa se pone ahora en 2º lugar entre las producciones de Warner Bros. con mayor recaudación de todos los tiempos. La corona en ese particular listado sigue en poder de 'Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2' ('Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2'); la última entrega de las aventuras del joven mago creado por J.K. Rowling llegó a los 1.342 millones en 2011.

El taquillazo de 'Aquaman' ha sido una de las grandes sorpresas del cine de 2018, y llega cuando Warner estaba planificando reconstruir el DCEU tras el fracaso de 'Liga de la Justicia'; con el éxito de 'Wonder Woman' y ahora de 'Aquaman', quizá el estudio se anime a volver a juntar a sus superhéroes. Personalmente, tengo muy claro que James Wan es la mejor apuesta para crear una 'Liga de la Justicia 2'.

El futuro del cine DC

De momento, Warner cuenta con el director para levantar 'Aquaman 2' aunque Wan no se ha comprometido a encargarse de la puesta en escena sin un guion que le convenza. Por otro lado, el estudio ha presentado hoy el primer teaser de 'Birds of Prey', un spin-off de 'Escuadrón Suicida' liderado por la Harley Quinn de Margot Robbie; también prepara 'Wonder Woman 1984' y un spin-off del Joker con Joaquin Phoenix. Los fans del Universo DC tienen motivos para estar entusiasmados.