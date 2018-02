Donald Trump culpa a los videojuegos y las películas del problema de las armas en Estados Unidos

Donald Trump ha encontrado el verdadero problema de la violencia en Estados Unidos. Y no son las armas de fuego; es la violencia plasmada en los videojuegos y las películas. Puede sonar a una parodia, a un sketch del Saturday Night Live, pero es la triste realidad. Es la opinión que ha expresado públicamente el Presidente de los Estados Unidos de América:

"Estoy oyendo a más y más gente decir que el nivel de violencia en los videojuegos está moldeando realmente las mentes de los jóvenes. Y entonces das un paso más, y son las películas. Ves las películas y son muy violentas, y aun así, un niño puede verlas si no hay sexo. Pero hay asesinato, y quizá debería haber un sistema de valoración para eso.

Y te metes en un asunto muy grande y complicado. Lo cierto es que te llegan películas que son muy violentas, con las muertes y todo lo demás, y quizá ésa sea otra cosa que necesitamos discutir. Mucha gente está diciendo que tienes estas películas hoy en día que puedes ir a ver con un niño y son muy violentas y repugnantes, así que quizá vamos a tener que discutirlo."

Al parecer, Donald Trump no sabe que en el cine ya existe un sistema de valoración que establece la edad adecuada o recomendada para ver una película (también lo hay para los videojuegos). Por eso en Hollywood realizan tan pocas películas para adultos, porque la MPAA (Motion Picture Association of America) les planta la temida "R" y las familias con niños no pasan por taquilla; la mayoría de blockbusters limitan la violencia y el sexo para poder obtener el sello "PG-13" y atraer a los adolescentes.

Dicho eso, Trump sabe que algo de razón tiene. Quizá no es "mucha gente" la que está diciendo que el problema son las películas, pero desde luego la labor de la MPAA es discutible. A la hora de evaluar si una película es para menores o mayores de edad, da más peso al "lenguaje inapropiado" que a la violencia. Uno de los casos más famosos es el de 'El discurso del rey': originalmente iba a recibir la "R" pero al reducir los "fucks" ("joder") se cambió a PG-13. La misma calificación que tienen 'El caballero oscuro' ('The Dark Knight') o 'Venganza' ('Taken').

Así que el sistema de clasificación por edades debería revisarse, pero hay uno, y en todo caso, ésa no es la cuestión. La cuestión es: ¿hay una relación directa entre la violencia en el cine y la violencia real? O dicho de otro modo: ¿ver películas muy violentas te convierten en un asesino? Todos los que llevamos décadas viendo películas violentas, o muy violentas, y no hemos matado a nadie, sabemos que no. No hay ningún estudio científico que establezca un vínculo entre la violencia en el cine o los videojuegos y los asesinatos reales. Y es que sabemos establecer la diferencia.

Y por otro lado, en todas partes vemos las mismas películas violentas y jugamos a los mismos juegos violentos que en Estados Unidos. Sin embargo, en ningún país del mundo hay tantas muertes por armas de fuego como en Estados Unidos. Sería interesante que el señor Trump respondiese a este enigma.

Por cierto, Forbes apunta que Trump recibió 30 millones de dólares de la NRA (la Asociación Nacional del Rifle) durante la campaña electoral. Y ahora dice que si hay profesores armados se pueden evitar matanzas como la ocurrida recientemente en el instituto de Parkland (Florida). Suena al argumento de una película, ¿no? Trump quiere profesores como los de 'El rector' ('The Principal') o 'El sustituto' ('The Substitute'). Pero ganó las elecciones, es el Presidente. Quizá sí que hay "mucha gente" que piensa como él: