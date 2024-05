La película de ciencia ficción que recaudó 14 veces lo que había costado. Un fenómeno en China que muchos amantes del cine de viajes en el tiempo ni siquiera saben que existe

China lleva ya bastantes años potenciando las películas hechas en ese país, pero ha sido últimamente cuando ha conseguido algunos éxitos históricos que rivalizan con los de muchas producciones de Hollywood. Hoy toca hablaros de una película de fantasía con viajes en el tiempo que recaudó 14 veces lo que había costado y arrasó en su país de origen, pero casi nadie la conoce fuera de allí: 'Hi, Mom'.

Un bombazo local

Estrenada en 2021, 'Hi, Mom' fue la tercera película más taquillera de 2021 con unos ingresos de 841 millones de dólares -su coste no llegó a los 60 millones-. La primera posición pertenece a 'Spider-Man: No Way Home' (1.912 millones), mientras que la segunda es de la película china más taquillera de la historia (913 millones).

Eso puede que tuviera algo que ver en que 'Hi, Mom' tuviera aún menos difusión fuera de China. Y es que 840 de esos 841 millones pertenecen a los ingresos en su país de origen, habiéndose estrenado en salas solamente en otro par de países, lo cual fomentó aún más que muchos ni siquiera sepan que existe. Por ello, no os llevéis una sorpresa si se potencia más su vertiente de comedia dramática que todo lo relacionado con la ciencia ficción.

La premisa de 'Hi, Mom' es tan sencilla como curiosa: una mujer viaja 20 años atrás en el tiempo y se convierte en la mejor amiga de su madre, quien en el presente ha sufrido un terrible accidente de tráfico que perfectamente podría acabar con su vida. Ella cree que no ha sido la mejor hija posible, por lo que hace todo lo posible en el pasado para que su madre sea feliz.

Por desgracia, 'Hi, Mom' no está disponible en España en ninguna plataforma de streaming, ya que es una película básicamente invisible en nuestro país. Eso la convierte en la película más taquillera de la historia inaccesible en España, ya que actualmente ocupa el puesto 90, justo por detrás de 'Guardianes de la Galaxia 3' (845 millones) y por delante de 'Transformers: La venganza de los caídos' (836 millones).

