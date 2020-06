'Lo que el viento se llevó' vuelve a HBO Max con la advertencia de que "niega los horrores de la esclavitud"

Después de dos intensas semanas, parece que, al menos por ahora, ya es el momento de cerrar el arco narrativo de la polémica sobre 'Lo que el viento se llevó' y su retirada de la plataforma de streaming HBO Max debido a su contenido sensible en lo que respecta a su representación de la esclavitud y de los personajes de raza negra.

El pasado 10 de junio, el servicio de Warner Media decidió poner en la nevera de forma temporal el clásico producido por David O. Selznick después de que que se viralizase un texto en el que John Ridley, guionista de '12 años de esclavitud', exigía la retirada del filme por romantizar los horrores de la esclavitud.

Quince días después de la desaparición del título, 'Lo que el viento se llevó' ha regresado al catálogo de HBO Max acompañado, tal y como se prometió desde Warner, de dos piezas de contenido adicional en el que se analiza el contexto histórico de la película. El primero de ellos, de unos cuatro minutos y medio de duración, está conducido por la presentadora de Turner Classic Movies, profesora de cine y directora de la organización sin animo de lucro Black Cinema House, Jacqueline Stewart.

En él, Stewart, trata de explicar "por qué este drama épico de 1939 debería ser visto en su forma original, de forma contextualizada, y ser comentado", mientras comenta que "se ha protestado contra el largometraje repetidas veces, remontándose al anuncio de su producción", y que "el productor David O. Selznick era plenamente consciente de que el público negro estaba profundamente preocupado sobre el modo en que el filme aborda el tema de la esclavitud, y sobre el tratamiento de los personajes negros".

Según continúa Stewart, "'Lo que el viento se llevó' presenta el Sur prebélico como un mundo bello y elegante sin reconocer las brutalidades del sistema de esclavitud sobre el que se basaba. El tratamiento de este mundo a través de la lente de la nostalgia niega los horrores de la esclavitud, así como su legado de inequidad racial".

Stewart concluye afirmando que "ver 'Lo que el viento se llevó' puede ser incómodo, incluso doloroso. Aún así, es importante que los filmes clásicos de Hollywood estén disponibles en su forma original para ser vistos y analizados".

El segundo vídeo añadido en este relanzamiento de 'Lo que el viento se llevó' en HBO Max es una grabación de una hora del debate 'The Complicated Legacy of 'Gone With The Wind'', moderado por el historiador Donald Bogle y celebrado en abril del pasado 2019 en el marco del TCM Classic Film Festival.

