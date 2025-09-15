HOY SE HABLA DE

Britt Lower gana su primer Emmy por 'Separación" y Helly R se cuela "accidentalmente" en su discurso al recoger el premio

 'Separación' ha sido una de las grandes ganadores de los Emmy 2025, con Britt Lower alzándose como mejor actriz dramática

Separacion 2
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
Linkedin
3011 publicaciones de Mariló Delgado

Esta ceremonia de los Emmy 2025 han supuesto un lavado de cara tremendo para unos premios que llevaban ya unos cuantos años estancados, y la lista de ganadores nos ha dejado varias sorpresas tremendas.  'The Studio' y 'Separación' han consolidado una gran noche para las series originales de Apple TV, y entre las victorias más sonadas ha sido el primer Emmy de Britt Lower.

Desde Lumon con mucha Emmyción

Lower estaba nominada en la categoría a Mejor actriz dramática junto con Kathy Bates por 'Matlock', Sharon Horgan por 'Bad Sisters', Bella Ramsey por 'The Last of Us' y Keri Russell por 'The Diplomat'.

La gala de los Emmys 2025 marca una renovación en la industria con premios inesperados, pero sus reivindicaciones se quedan en una mera anécdota
En Espinof
La gala de los Emmys 2025 marca una renovación en la industria con premios inesperados, pero sus reivindicaciones se quedan en una mera anécdota

Esta era la primera nominación de Lower en los premios Emmy, y a la primera ha ido la vencida porque se ha llevado la estatuilla a casa al igual que su compañero de reparto Tramell Tillman. Y, de paso, también hizo un pequeño guiño a su personaje de 'Separación' al aceptar el galardón.

"Gracias por esto, y gracias a Helly R por escogerme", dijo Lower en el escenario, mientras leía sus notas en un papel en el que se podía ver escrito un "DÉJAME SALIR" similar a los de Helly en la serie. 
Britt Lower

El trabajo de Lower en la serie de Apple TV le ha valido ya varios premios y nominaciones desde 2022, incluyendo el de la Asociación de Críticos de Hollywood. Aunque este primer Emmy ya supone un salto tremendo para su carrera y reafirma que 'Separación' ha sido el punto de inflexión definitivo para lanzarla al estrellato.

"Estaba en un punto en el que había como tres o cuatro trabajos ese año que habían ido en una dirección diferente. Ya había desarrollado ese tipo de resistencia que construyes a base de rechazos... Estás en plan "bueno, no tenía que pasar", admitió Lower a The Hollywood Reporter al reflexionar sobre su carrera, y que cuando le confirmaron que el papel de Helly R era suyo se cayó al suelo y lloró porque "Era un suelo de madera dura, me dolieron las rodillas".

En Espinof | Solo ha habido 3 años sin nominación de 'Los Simpson' en los Emmy. Dos de ellos coinciden con sus mejores temporadas

En Espinof | Las mejores series de 2025 (por ahora)

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios