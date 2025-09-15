Britt Lower gana su primer Emmy por 'Separación" y Helly R se cuela "accidentalmente" en su discurso al recoger el premio

Esta ceremonia de los Emmy 2025 han supuesto un lavado de cara tremendo para unos premios que llevaban ya unos cuantos años estancados, y la lista de ganadores nos ha dejado varias sorpresas tremendas. 'The Studio' y 'Separación' han consolidado una gran noche para las series originales de Apple TV, y entre las victorias más sonadas ha sido el primer Emmy de Britt Lower.

Desde Lumon con mucha Emmyción

Lower estaba nominada en la categoría a Mejor actriz dramática junto con Kathy Bates por 'Matlock', Sharon Horgan por 'Bad Sisters', Bella Ramsey por 'The Last of Us' y Keri Russell por 'The Diplomat'.

Esta era la primera nominación de Lower en los premios Emmy, y a la primera ha ido la vencida porque se ha llevado la estatuilla a casa al igual que su compañero de reparto Tramell Tillman. Y, de paso, también hizo un pequeño guiño a su personaje de 'Separación' al aceptar el galardón.

"Gracias por esto, y gracias a Helly R por escogerme", dijo Lower en el escenario, mientras leía sus notas en un papel en el que se podía ver escrito un "DÉJAME SALIR" similar a los de Helly en la serie.

El trabajo de Lower en la serie de Apple TV le ha valido ya varios premios y nominaciones desde 2022, incluyendo el de la Asociación de Críticos de Hollywood. Aunque este primer Emmy ya supone un salto tremendo para su carrera y reafirma que 'Separación' ha sido el punto de inflexión definitivo para lanzarla al estrellato.

"Estaba en un punto en el que había como tres o cuatro trabajos ese año que habían ido en una dirección diferente. Ya había desarrollado ese tipo de resistencia que construyes a base de rechazos... Estás en plan "bueno, no tenía que pasar", admitió Lower a The Hollywood Reporter al reflexionar sobre su carrera, y que cuando le confirmaron que el papel de Helly R era suyo se cayó al suelo y lloró porque "Era un suelo de madera dura, me dolieron las rodillas".

