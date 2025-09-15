Tramell Tillman hizo historia en los Emmy 2025 con su triunfo como mejor actor de reparto por 'Separación'

Apple TV+ ha tenido un año buenísimo en cuanto a estrenos, y las victorias de 'The Studio' y 'Separación' en la gala de los Emmy 2025 la ha reafirmado (una vez más) como una plataforma con contenidos de una calidad altísima. Entre las victorias de 'Separación', que tenía una ristra tremenda de nominaciones a sus espaldas, ha caído la de Tramell Tillman, quien ha recibido el primer Emmy de su carrera.

La competencia está en casa

Tillman competía con varios compañeros de reparto por el Emmy a Mejor actor secundario, con Zach Cherry y John Turturro también nominados por su trabajo en 'Separación'. Para completar el plantel teníamos a James Marsden por 'Paradise' y a Sam Rockwell, Jason Isaacs y Walton Goggins por la tercera temporada de 'The White Lotus'.

Al final fue Tillman quien se llevó el gato al agua y de paso hizo historia, ya que se ha convertido en el primer hombre negro en ganar el Emmy a Mejor actor secundario.

"Recuerdas lo que quieres recordar. Haces tiempo para lo que quieres hacer tiempo, haces el trabajo, te presentas y, lo más importante, no me avergüences en público. Mi primera instructora de actuación era dura, gente, pero todas las grandes madres lo son. Mamá, estabas ahí para mi cuando nadie más lo estaba ni se iba a presentar. Tu bondad y amor permanece conmigo, y esto es para ti", dijo Tillman al recoger el premio, dedicándoselo a su madre, quien le acompañó en la gala. "Muchas gracias a la Academia. Estoy pleno, estoy lleno de humildad, estoy muy honrado. Como mi madre diría, mirad a Dios".

Aunque lleva diez años en la industria, el papel de Seth Milchick en 'Separación' ha supuesto el punto de inflexión definitivo para la carrera de Tillman. Su trabajo en la segunda temporada de la serie de Apple TV+ ya le ha valido varias nominaciones y galardones, aunque desde luego el Emmy que se ha llevado a casa es una victoria que abre el camino a más estatuillas de gran calibre.

