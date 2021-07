Emmy 2021: ni Don Cheadle entiende su nominación a mejor actor invitado por su cameo de tres minutos en 'Falcon y el Soldado de Invierno'

Como suele ser habitual, el anuncio de las nominaciones a los premios Emmy 2021 ha llegado cargada de sorpresas, comenzando por las 28 menciones que ha logrado amasar Marvel Studios en su debut catódico en Disney+. Estas han estado repartidas entre las 23 cosechadas por 'Bruja Escarlata y Visión' y las cinco obtenidas por 'Falcon y el Soldado de Invierno', que han dejado descolocado —y con razón— a uno de los nominados.

Estoy hablando de Don Cheadle, responsable de dar vida a James Rhodes —Máquina de Guerra— en el Universo Cinematográfico de Marvel, quien es candidato a hacerse con el Emmy al mejor actor invitado en una serie por su intrascendente cameo, de unos tres minutos de duración y sin alardes interpretativos de por medio, en la aventura televisiva de Bucky Barnes y Sam Wilson.

Cheadle ha reaccionado al reconocimiento a través de su cuenta de Twitter, en la que ha publicado el siguiente mensaje:

thanks, well wishers. sorry, haters. agreed, 🤷🏿‍♂️ers. i don't really get it either. buuuuuuuuuut on we go ...