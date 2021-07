Emmy 2021: las grandes sorpresas y decepciones en las nominaciones de los premios más importantes de la televisión

Como cada año, como cada premio, nunca llueve a gusto de todos. Y el caso de las nominaciones a los premios Emmy 2021 no son ninguna excepción. Si bien la sensación general es que este año las cosas están algo sosas por la ausencia de algunas series (por no ser elegibles) y por la acumulación de otras, sí que tenemos bastante que cortar.

Así que vamos a hacer un repaso por lo que considero las mayores sorpresas y decepciones de la lista de nominados.

'Emily en París', el ninguneo a 'Mythic Quest' y la renovación de categorías de comedia

Al marcharse 'Schitt's Creek' y al no haber claras candidatas para su sustitución, ha habido en las categorías de comedia un reajuste curioso. Tal es así que de las ocho candidatas a mejor serie, la mitad son nuevas. Y, entre ellas, el inexplicable caso de 'Emily en París', que es probablemente la que peor críticas tiene del total de nominadas.

La serie protagonizada por Lily Collins se cuela en la academia de TV después de su más que sospechosa presencia en los pasados Globos de Oro. Esto es un poco muestra de que no es imprescindible ser buena, sino caer bien entre los académicos. Pasa algo similar cuando una serie se despide, da igual lo que pase pero es muy difícil no terminar con al menos una nominación aunque para ellos no hayas existido.

Por otro lado, sorprende bastante el ninguneo a otras comedias brillantes (y más conseguidas) como es la segunda temporada de 'Mythic Quest'. Bueno, miento, tiene una nominación: a Anthony Hopkins como narrador de un episodio. Por si os parecía recochineo lo de Don Cheadle en 'Falcon y el Soldado de Invierno.'

Las comedias más nominadas son la perenne 'Saturday Night Live' (21) y las recién llegadas 'Ted Lasso' (20) y 'Hacks' (15), que deberían ser las firmes candidatas a llevarse el Emmy. La segunda, de hecho, está siendo la comedia de la que todo el mundo habla en Estados Unidos (a España no ha llegado)

La poca variedad en las categorías de secundarios

Bien, sin mirar la chuleta: ¿cuántas series están representandas entre los 43 intérpretes nominados a mejor actor/actriz de reparto? 16. O lo que es lo mismo, cada serie tiene de media a casi tres nominados en la categoría correspondiente. Esto contando con la presencia de 'Hamilton', la única ficción no seriada que ha tenido presencia en estas categorías.

Soy muy fan de la versión filmada del musical, pero creo que no hacía falta rellenar con tantos nominados, sobre todo cuando va en prejuicio de otros actores que podrían haber pasado el corte.

Esta acumulación de gente de una misma serie o película —en drama, por ejemplo, no parecen existir series que no sean 'The Crown' o 'El cuento de la criada'— arroja toneladas de monotonía a unas categorías que siempre tienen mucha chicha, además de tupirlas para que no entre gente tan meritoria como Thuso Mdebu.

Sin sitio para 'Small Axe'

En miniseries, hay una ausencia bastante flagrante: 'Small Axe'. La miniserie de películas de Steve McQueen no ha sido bien considerada por los académicos, ya que su presencia se ha limitado a una nominación a mejor fotografía (por 'Mangrove'). Es, directamente, un crimen el que algo tan excelente como esta miniserie no se haya llevado nada más.

Se hace más extraño todavía cuando tanto en mejor drama y comedia cuentan con ocho puestos, pero mejor Serie Limitada o Antología se han quedado con cinco cuando está clara la cada vez mayor presencia del formato. Si bien es una categoría fascinante y este año la mar de potente (no sabría qué elegir a día de hoy), la ausencia de esta, de 'El pájaro carpintero' o, si nos ponemos, de 'It's a Sin' es cuanto menos llamativa.

Otra ausencia, esta vez en drama, es la de 'Perry Mason', fácilmente la mejor serie dramática de HBO del año pasado. En su lugar, nos hemos encontrado con las sorprendentes dieciocho nominaciones a 'Territorio Lovecraft' que no terminó de convencer en su totalidad. Una entrada algo paradójica teniendo en cuenta que hace nada nos enteramos de su cancelación.