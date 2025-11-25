España gana 2 premios Emmy Internacionales y corona a Oriol Plá como el mejor actor del año

Durante muchos, muchísimos años, la única ganadora española del Emmy Internacional fue 'La cabina', de Antonio Mercero, que en 1973 ganó el premio a las Artes Populares. Sin embargo, a lo largo de la última década hemos podido continuar con la cabeza bien alta. En 2014, 'Pulseras rojas' se llevó el galardón a mejor serie para niños, en 2018 'La casa de papel' fue el mejor drama del año y el año pasado 'Punt de no retorn' consiguió el premio a mejor serie de formato corto y 'La promesa' a la mejor telenovela. Y la racha, en 2025, solo continúa.

And the winner is... Spain!

Nueve países han sido galardonados esta noche en los Emmy Internacionales, tal como vemos en Variety, con premios a 'Ludwig', 'Rivals' (ambas de Reino Unido) o 'Bluey' (Australia). Y España se ha llevado dos de ellos: el primero y más llamativo, el de mejor interpretación masculina para Oriol Pla por la fantástica 'Yo, adicto', de Disney+. Pla, que hace un papel excepcional, se enfrentaba a intérpretes de México (Diego Vasquez), India (Diljit Dosanjh) y Reino Unido (David Mitchell).

Pero no se ha traído él solo el premio a España: además, el documental sobre el famoso beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, '#SeAcabó: Diario de las campeonas', de Netflix, ganó el premio a mejor documental deportivo contra otros de Argentina, Sudáfrica y Reino Unido. Dirigida por Joanna Pardos, el documental es una radiografía perfecta de lo que pasó esos días en la sociedad española, entre la alegría y el desamparo.

No todo son buenas noticias, y hay tres nominaciones que no se han materializado en premio, tristemente. Con las manos vacías se han venido los responsables de 'Regreso a las Sabinas' y 'Valle Salvaje', ambas nominadas a mejor telenovela, que han sucumbido ante 'Deha', de la infalible Turquía. ¡Pero no es como para estar tristes! Ya tenemos 7 Emmys en España, y la cosa solo puede ir hacia arriba.

