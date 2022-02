Premios Goya 2022: la quiniela con los favoritos (y los olvidados) de la gran noche del cine español, último duelo entre 'El buen patrón' y 'Madres paralelas'

La trigésimo sexta edición de los Premios Goya está marcada por un título. 'El buen patrón' (Fernando León de Aranoa, 2021) ya ha hecho historia al conseguir el mayor número de nominaciones en toda la historia de estos galardones, un total de 20. Desbanca así a 'Días contados' (Imanol Uribe, 1994), que obtuvo una menos. Siendo una película con enormes virtudes, resulta a todas luces excesiva la cantidad de nominaciones, sobre todo si se tiene en cuenta que se han dejado fuera trabajos excepcionales sin recompensa.

Partiendo como principal favorita, la película de Aranoa tendrá grandes competidoras como 'Maixabel' (Icíar Bollaín, 2021) o 'Madres paralelas' (Pedro Almodóvar, 2021). Por el contrario, las grandes olvidadas, aquellas que ni siquiera han conseguido una sola nominación, son varias.

La deslumbrante y marciana 'Destello Bravío' (Ainhoa Rodríguez, 2021), la no menos singular 'Espíritu sagrado' (Chema García Ibarra, 2021), la divertida 'Seis días corrientes' (Neus Ballús, 2021), o las más independientes 'Karen' (María Pérez Sanz, 2020) y 'Canto cósmico. Nicho de Elche' (Leire Apellaniz, Marc Sempere Moya, 2021). Con escasas nominaciones se hallan, de igual forma, otros títulos que bien merecieron más notoriedad en esta edición de los premios Goya. Estos son 'La hija' (Manuel Martín Cuenca, 2021), 'Tres' (Juan Giménez, 2021), 'Josefina' (Javier Marco, 2021) o 'La abuela' (Paco Plaza, 2021).

Analicemos pues, categoría por categoría, reflejando en cada una de ellas tanto las predicciones que anuncian las quinielas como los aciertos y desaciertos de los académicos y académicas con respecto a las nominaciones. Se repasarán todas las categorías a excepción de tres (mejor película de animación, mejor cortometraje documental y mejor cortometraje de animación), ya que las obras nominadas en estos apartados no han tenido la visibilidad y promoción que merecen, siendo algunas de ellas harto difíciles de visionar para el público e incluso para los críticos de cine. Una lástima, además de una cuenta pendiente que tiene la Academia de Cine para ediciones venideras.

Mejor película europea

Nominadas al Goya 2022: 'Adiós, idiotas' (Albert Dupontel, 2020), 'El hombre perfecto' (Maria Schrader, 2021), 'Otra ronda' (Thomas Vinterberg, 2020), 'Una joven prometedora' (Emerald Fennell, 2020).

Comencemos por una de las categorías más interesantes, la de mejor película europea. Se trata de un galardón que históricamente ha premiado títulos dirigidos por grandes maestros del cine europeo como Polanski, Frears, Von Trier, Mungiu, Haneke, Pawlikowski por partida doble o Verhoeven. E incluso el neoyorquino Woody Allen lo consiguió por 'Match Point' (2005).

En esta edición el claro favorito es el danés Thomas Vinterberg con la aplaudida ‘Otra ronda’, aunque tiene opciones la británica Emerald Fennell por ‘Una joven prometedora’. Lejos de estas dos obras quedan las propuestas de Dupontel y Schrader, que sorprende incluso que estén nominadas, teniendo en cuenta que quedaron fuera las notables ‘Apples’ (Christos Nikou, 2020) y ‘Atlantis’ (Valentyn Vasyanovych, 2019).

Mejor película iberoamericana

Nominadas al Goya 2022: 'Canción sin nombre' (Melina León, 2019), 'La cordillera de los sueños' (Patricio Guzmán, 2019), 'Las siamesas' (Paula Hernández, 2020), 'Los lobos' (Samuel Kishi, 2019).

Esta categoría ha tenido hasta tres nombres diferentes (desde 2011 pueden competir las obras en portugués producidas en Brasil y Portugal) pero el espíritu del premio ha sido casi siempre el mismo: reconocer la mejor película realizada en los países de Latinoamérica. Argentina es, de largo, el país que más nominaciones ha recibido (28) y más premios ha cosechado (18). No parece que en esta edición sume un nuevo cabezón el país que vio nacer a Sorín, Aristarain, Piñeyro, Mignogna, Puenzo o Campanella (todos ellos galardonados en esta categoría), pues ‘Las siamesas’ no parte como favorita, pero no sería extraño que lo consiguiera finalmente, dado que no está nada clara la victoria final.

La mexicana 'Los lobos' y la peruana 'Canción sin nombre' suenan con más fuerza para ganar el premio que el pasado año consiguió la colombiana 'El olvido que seremos' (Fernando Trueba, 2020). Sin opciones, a priori, se encuentra la película del veterano realizador chileno Patricio Guzmán. Aunque las cuatro nominadas de este año son merecedoras de su nominación, no hay que dejar de valorar obras que se quedaron fuera del corte final como la brasileña ‘A Febre’ (Maya Werneck Da-Rin, 2019) o la boliviana ‘Chaco’ (Diego Mondaca, 2020).

Mejor cortometraje de ficción

Nominados al Goya 2022: 'Farrucas' (Ian de la Rosa, 2021), 'Mindanao' (Borja Soler, 2021), 'Tótem Loba' (Verónica Echegui, 2020), 'Votamos' (Santiago Requejo, 2021), 'Yalla' (Carlo D’Ursi, 2020).

Las propuestas de la actriz Verónica Echegui, de Borja Soler y de Santiago Requejo se sitúan como favoritas al premio, aunque tampoco debe obviarse los otros dos cortometrajes. 'Yalla' consiguió el premio al mejor cortometraje en los premios Forqué del pasado año y 'Farrucas' es el único corto de los cinco que está nominado a los premios Gaudí. El sórdido universo de la corrupción política valenciana que retrata Soler en 'Mindanao' sería un buen vencedor en una categoría en la que se ha quedado fuera ‘Antes de la erupción’ (Roberto Pérez Toledo, 2021).

Mejor película documental

Nominadas al Goya 2022: 'El retorno: La vida después del ISIS' (Alba Sotorra, 2021), 'Héroes: Silencio y Rock & Roll' (Alexis Morante, 2021), 'Quién lo impide' (Jonás Trueba, 2021), 'Un blues para Teherán' (Javier Tolentino, 2020).

A priori, Jonás Trueba debería llevarse con mucha diferencia este premio, pero ya sabemos lo poco que valoran los académicos y académicas a este joven cineasta. La anterior obra del madrileño, la maravillosa 'La virgen de agosto' (2019), no obtuvo ni una sola nominación, lo mismo que sucedió con sus obras anteriores con la excepción de 'Todas las canciones hablan de mí' (2010), su ópera prima, que recibió dos.

Sin desmerecer a sus competidoras, la monumental 'Quién lo impide' —que bascula entre la ficción, la no ficción y el ensayo cinematográfico— no solo debe alzarse con este premio, sino que debería haber tenido más nominaciones en otras categorías como montaje, canción original o dirección. ‘Nación’ (Margarita Ledo, 2020), ‘Sedimentos’ (Adrián Silvestre, 2021) y ‘Magaluf Ghost Town’ (Miguel Ángel Blanca, 2021) son otras películas documentales que bien merecían también estar entre las cuatro nominadas.

Mejores efectos especiales

Nominados al Goya 2022: Raúl Romanillos y Míriam Piquer por ‘El buen patron’, Raúl Romanillos y Ferran Piquer por ‘La abuela’, Àlex Villagrasa por ‘Mediterráneo’, Pau Costa y Laura Pedro por ‘Way Down’.

Más de veinte nominaciones y seis premios hacen de Raúl Romanillos uno de los históricos favoritos en esta categoría. En esta edición hace doblete, y eso que no se ha colado finalmente con 'Las leyes de la frontera' (Daniel Monzón, 2021), que muchos dábamos por hecho.

No parece que vaya a conseguirlo por 'El buen patrón', por lo que de llevárselo sería con 'La abuela' (Paco Plaza, 2021), aunque no habría que descartar a la taquillera 'Way Down' (Jaume Balagueró, 2021). Se echa en falta en este apartado los trabajos de efectos especiales de las obras 'Bajocero' (Lluís Quílez, 2021) y 'El sustituto' (Óscar Aibar, 2021).

Mejor sonido

Nominados al Goya 2022: Iván Marín, Pelayo Gutiérrez y Valeria Arcieri por ‘El buen patrón’, Sergio Bürmann, Laia Casanovas y Marc Orts por ‘Madres paralelas’, Alazne Ameztoy, Juan Ferro y Candela Palencia por ‘Maixabel’, Daniel Fontrodona, Oriol Tarragó, Marc Bech y Marc Orts por ‘Tres’.

Cuatro dignas competidoras, aunque todo hace indicar que el sobresaliente y habilidoso trabajo de sonido realizado en 'Tres' se llevará justamente el Goya. Aunque puede ocurrir que los miembros de la Academia hagan como hicieron con las nominaciones, dejándose arrastrar por la ola de una misma película, marcando así la casilla de 'El buen patrón' en la mayor parte de las categorías. 'La hija' y 'La abuela' son dos largometrajes que no hubieran desentonado nada entre los finalistas.

Mejor maquillaje y peluquería

Nominadas al Goya 2022: Almudena Fonseca y Manolo García por ‘El buen patrón’, Sarai Rodríguez, Benjamín Pérez y Nacho Díaz por ‘Las leyes de la frontera’, Eli Adánez, Sergio Pérez Berbel y Nacho Díaz por ‘Libertad’, Karmele Soler, Sergio Pérez Berbel por ‘Maixabel’.

Las plausibles caracterizaciones de Javier Bardem y Blanca Portillo pueden darles el Goya a sus respectivas películas, pero enfrente tendrán a dos largometrajes que comúnmente consideramos de época y que suelen valorarse positivamente. Así pues, estamos ante una de las categorías más reñidas. Con todo, 'El buen patrón' y 'Las leyes de la frontera' parecen tener más opciones. Las olvidadas aquí han sido ‘Madres paralelas’ y ‘El sustituto’ (Óscar Aibar, 2021).

Mejor diseño de vestuario

Nominados al Goya 2022: Alberto Valcárcel por ‘El amor en su lugar’, Fernando García por ‘El buen patrón’, Vinyet Escobar por ‘Las leyes de la frontera’, Clara Bilbao por ‘Maixabel’.

Resulta sorprendente que Paola Torres no esté nominada por su diseño de vestuario en 'Madres paralelas', el que probablemente sea el mejor trabajo del año en este apartado en nuestro país. Pero como decíamos antes, las cintas tildadas como "de época" siempre consiguen buenos resultados en estas categorías, aunque en ocasiones no sean merecidos.

El crítico Philipp Engel escribía sobre 'Las leyes de la frontera' que "la ambientación funciona a medias, por momentos recuerda a un desfile de la Humana adornado con objetos de atrezzo que no dejan de parecerlo", y quizás tenga mucha razón, a pesar de que sea la que más posibilidades de victoria tiene. 'El rey de todo el mundo' (Carlos Saura, 2021), 'Libertad' (Enrique Urbizu, 2021), 'Espíritu sagrado', 'Operación Camarón' (Carlos Therón, 2021) o 'Karen' (María Pérez Sanz, 2020) son algunas obras cuyos diseños de vestuarios podían haber estado perfectamente nominados.

Mejor dirección artística

Nominados al Goya 2022: César Macarrón por ‘El buen patrón’, Balter Gallart por ‘Las leyes de la frontera’, Antxón Gómez por ‘Madres paralelas’, Mikel Serrano por ‘Maixabel’.

Antxón Gómez parte como favorito con merecimiento por 'Madres paralelas', pero Macarrón y Gallart pueden dar la sorpresa. En cambio, Mikel Serrano por ‘Maixabel’ no tiene muchas posibilidades de éxito. Por otra parte, muchos son los títulos que podrían haber figurado como nominados en esta categoría: ‘Espíritu sagrado’, ‘Destello Bravío’, ‘El sustituto’, ‘El ventre del mar (Agustí Villaronga, 2021), ‘La hija’ o ‘La abuela’. Una pena que los miembros de la Academia se empeñen en nominar una y otra vez a las mismas obras.

Mejor dirección de producción

Nominados al Goya 2022: Óscar Vigiola por ‘El amor en su lugar’, Luis Gutiérrez por ‘El buen patrón’, Guadalupe Balaguer Trelles por ‘Maixabel’, Albert Espel y Kostas Seakianakis por ‘Mediterráneo’.

Se trata de otra de las categorías más igualadas, cualquiera de las cuatro películas podría llevarse el Goya. Tanto 'Mediterráneo' (Marcel Barrena, 2021) como 'El amor en su lugar' (Rodrigo Cortés, 2021) son coproducciones entre nuestro país y Grecia y Reino Unido respectivamente.

Este factor a veces condiciona favorablemente a los votantes. Sin embargo, no hay que infravalorar las posibilidades de las dos obras que mayor número de nominaciones poseen. Las ausencias destacables aquí son las de ‘Madres paralelas’, ‘Las leyes de la frontera’ y ‘El sustituto’.

Mejor canción

Nominados al Goya 2022: Ángel Leiro, Jean-Paul Dupeyron y Xavier Capellas por ‘Gervasio Sánchez. Álbum de posguerra’, Antonio Orozco y Jordi Colell Pinillos por ‘El Cover’, Alejandro García Rodríguez, Antonio Molinero León, Daniel Escrotell Blandino, José Manuel Cabrera Escot y Miguel García Cantero por ‘Las leyes de la frontera’, María José Llergo por ‘Mediterráneo’.

A pesar de la fama de Antonio Orozco, el foco en esta categoría está puesto en las canciones de 'Las leyes de la frontera' y 'Mediterráneo', la primera por crear un soniquete propio de la época que retrata la película, y la segunda por ser una sentimental melodía de tintes flamencos que recuerda a los migrantes fallecidos en el mar en busca de una vida mejor.

De juzgado de guardia es la ausencia de "Reina de las trincheras" de Vetusta Morla por 'La hija'. También duele no ver nominada a "Resiliencia" de Candela Recio y Silvio Aguilar por 'Quién lo impide' o a "Puta sociedad" de Silvio Aguilar por el mismo largometraje. Además, otros reputados músicos y compositores se han quedado fuera de los cuatro finalistas como Bebe, Carlos Jean, Javier Limón, Alejo Stivel, Estrella Morente, Christina Rosenvinge o Riki Rivera. Se aplaude la inesperada nominación de "Burst Out" por el documental 'Gervasio Sánchez. Álbum de posguerra' (Airy Maragall, Àngel Leiro, 2019). ¿Quién será el sucesor o la sucesora de Rozalén?

Mejor música original

Nominados al Goya 2022: Zeltia Montes por ‘El buen patrón’, Fatima Al Qadiri por ‘La abuela’, Alberto Iglesias por ‘Maixabel’, Arnau Bataller por ‘Mediterráneo’.

La persona que posee más Goyas de toda la historia con 11 galardones, el compositor donostiarra Alberto Iglesias, vuelve a estar nominado en esta edición, aunque con la gran sorpresa de que lo hace por su trabajo en la película de Icíar Bollaín y no por el realizado en la de Pedro Almodóvar, con el que sí está nominado al Óscar. Garrafal error incomprensible.

No por ello debe infravalorarse el talento demostrado en las hermosas composiciones para 'Maixabel', por las que todo apunta a que Iglesias recogería su duodécimo cabezón. No obstante, hay que estar atento a Zeltia Montes, por 'El buen patrón'. ¿Por qué razón tampoco tuvieron en cuenta a Guille Galván y Juanma Latorre, del grupo Vetusta Morla, como los mejores compositores por 'La hija'?

Mejor montaje

Nominados al Goya 2022: Antonio Frutos por ‘Bajocero’, Vanessa L. Marimbert por ‘El buen patrón’, Miguel Doblado por ‘Josefina’, Nacho Ruiz Capillas por ‘Maixabel’.

Afirma Pablo Caldera en CTXT que el montaje de 'Madres paralelas' es extraño, plagado de fundidos y elipsis y con saltos temporales que descolocan, pero que precisamente esa aparente falta de fluidez es la nueva apuesta estética del realizador manchego. Sin embargo, académicos y académicas olvidaron nuevamente, en otra categoría más, la última obra del director español vivo más reconocido internacionalmente, siendo cierto que ha sido el montaje uno de los pilares más discutidos de su nueva cinta.

Tampoco los trabajos de Ángel Hernández Zoido en ‘La hija’, de Cristóbal Fernández en ‘Tres’ o de José Luis Picado en ‘Destello Bravío’ obtuvieron recompensa. Sí la han tenido Miguel Doblado por la minimalista y extraordinaria ‘Josefina’ (Javier Marco, 2021) y Antonio Frutos por la adrenalínica 'Bajocero'. Pero nuevamente las favoritas son las que más nominaciones tienen: 'El buen patrón' y 'Maixabel'. Personalmente me convence más el montaje de Ruiz Capillas que el de Marimbert, pero esperemos que Doblado dé la sorpresa.

Mejor fotografía

Nominados al Goya 2022: Pau Esteve Birba por ‘El buen patrón, Gris Jordana por ‘Libertad’, José Luis Alcaine por ‘Madres paralelas’, Kiko de la Rica por ‘Mediterráneo’.

Dos pesos pesados de la fotografía cinematográfica nacional como José Luis Alcaine y Kiko de la Rica se disputan este año el premio. Pau Esteve Birba también sabe qué se siente al ganar el codiciado galardón, al conseguirlo por 'Caníbal' (Manuel Martín Cuenca, 2013). Gris Jordana es, por tanto, la única que no lo tiene, aunque su labor en 'Libertad' bien lo merece también. Cuatro directores de fotografía con cuatro grandes trabajos se disputan uno de los duelos más bonitos de la noche.

Todo indica que los simétricos encuadres de Alcaine en 'Madres paralelas' le harán recoger su sexta estatuilla y empatar así en esta categoría con el maestro Javier Aguirresarobe en número de premios, pero mucho ojo a Esteve Birba. Podrían haber estado igualmente nominados Ion de Sosa por ‘Espíritu sagrado’, Marc Gómez del Moral por ‘La hija’, Blai Tomàs y Josep Mª Civit por ‘El ventre del mar’ o Javier Egirre Erauso por 'Maixabel'.

Mejor guion adaptado

Nominados al Goya 2022: Nuria Dunjó y Júlia de Paz Solvas por ‘Ama’, Benito Zambrano y Cristina Campos por ‘Pan de limón con semillas de amapola’, Agustí Villaronga por ‘El vientre del mar’, Jorge Guerricaechevarría y Daniel Monzón por ‘Las leyes de la frontera’.

No debiera tener opciones la convencional adaptación de Zambrano y Campos de la novela firmada por la segunda, editada por Planeta y que lleva el mimo título que la película, y en cambio tendría que partir como favorita, aunque solo fuera por el riesgo, la doble adaptación que realiza Villaronga de un capítulo de la novela 'Océano mar' de Alessandro Baricco (publicada en nuestro país por Anagrama) y del óleo sobre lienzo 'La balsa de la Medusa' del pintor francés Théodore Géricault, figura principal de la pintura romántica.

Pero ya sabemos qué suelen preferir los votantes. Demasiada recompensa sería también que recogiera el cabezón Dunjó junto a su directora por 'Ama' (Júlia de Paz Solvas, 2021), quienes se basan en el homónimo cortometraje de la segunda para firmar el libreto de una equilibrada y desafiante película que, sin embargo, arrastra la sensación de haberse estirado para transformar el corto en un largo. Buena elección sería premiar a 'Las leyes de la frontera' por la adaptación a la novela homónima de Javier Cercas (editada por Literatura Random House) que realizan Guerricaechevarría y Monzón. Durante su paso por Donostia, Monzón afirmaba que se trata de "una versión muy fiel en su espíritu y muy libre en la letra", por la que el propio Cercas está muy satisfecho. Las ausencias más notables en esta categoría son las de ‘Karen’ y ‘Operación Camarón’.

Mejor guion original

Nominados al Goya 2022: Fernando León de Aranoa por ‘El buen patrón’, Clara Roquet por ‘Libertad’, Icíar Bollaín e Isa Campo por ‘Maixabel’, Juanjo Giménez y Pere Altimira por ‘Tres’.

Se celebra con entusiasmo la nominación de estos cuatro apreciables libretos, a pesar de alguna ausencia pasmosa que ahora repasamos. 'El buen patrón', la mordaz sátira sobre el arribismo y el capitalismo de Aranoa parte como favorita, pero los encuentros restaurativos de Nanclares centrados en la figura real de la viuda Maixabel Lasa que recogen Bollaín y Campo en su guion puede llevarse el Goya.

Sin embargo, debería premiarse el libreto más original de los finalistas, el que firman Giménez y Altimira en 'Tres', un asombroso drama familiar de corte fantástico sobre una diseñadora de sonido que comienza a desincronizarse. Que no esté nominado como mejor guionista Almodóvar (ya tiene 2 estatuillas en esta categoría) hace confirmar las sospechas de que 'Madres paralelas' no ha convencido tanto a los académicos como a buena parte de la crítica internacional. Habría que estudiar este fenómeno. De todas formas, se trata de una categoría complicada porque suele haber en todas las ediciones buenos guiones originales, aunque como viene siendo habitual, se ha preferido dejar de lado las apuestas más valientes como las de ‘Destello bravío’, ‘Espíritu sagrado’, ‘Josefina’, ‘La vida era eso’, ‘Sis dies corrents’, ‘La abuela’ o 'Un efecto óptico' (Juan Cavestany, 2020).

Mejor actriz revelación

Nominadas al Goya 2022: Àngela Cervantes por ‘Chavalas’, Almudena Amor por ‘El buen patrón’, Nicolle García por ‘Libertad’, María Cerezuela por ‘Maixabel’.

Todos los pronósticos hacen indicar que la joven actriz madrileña Almudena Amor levantará el Goya el próximo sábado, gracias a su perverso y erótico papel en ‘El buen patrón’. Su nominación por ‘La abuela’ también se daba por hecho, pero finalmente no ha sido así. Su rival más fuerte es la colombiana Nicolle García, en otro trabajo notable. Inexplicable la no nominación de Tamara Casellas por ‘Ama’.

Mejor actor revelación

Nominados al Goya 2022: Óscar de la Fuente por ‘El buen patrón’, Tarik Rmili por ‘El buen patrón’, Chechu Salgado por ‘Las leyes de la frontera’, Jorge Motos por ‘Lucas’.

Muy igualados están tres de los cuatro actores de esta categoría, todos a excepción de Rmili. Cuestión de gustos, pero los matices de la actuación de Chechu Salgado (quien encarna a un quinqui de finales de los setenta) debería ser premiada. Elogiables son igualmente las interpretaciones de Jorge Motos y de Óscar de la Fuente. Fuera se quedaron Nacho Fernández Losa por ‘Espíritu sagrado’, Oscar Kapoya Besteiro por ‘El ventre del mar’ y Mohamed Mellali por ‘Sis dies corrents’.

Mejor dirección novel

Nominados al Goya 2022: Carol Rodríguez Colás por ‘Chavalas’, Javier Marco por ‘Josefina’, David Martín de los Santos por ‘La vida era eso’, Clara Roquet por ‘Libertad’.

Clara Roquet dando instrucciones durante el rodaje

Comencemos aquí por la ausencias, que son flagrantes. Sin quitar el valor a los cineastas nominados, es notorio que entre los finalistas faltan Ainhoa Rodríguez por 'Destello bravío' y Chema García Ibarra por 'Espíritu sagrado'. En las quinielas también estaban los nombres de Secun de la Rosa ('El cover') y de Júlia de Paz Solvas ('Ama'). Al final han optado por otras cuatro opciones dignas. Debería llevarse el premio Javier Marco, pero se lo darán a Clara Roquet, igualmente merecido.

Mejor actriz de reparto

Nominadas al Goya 2022: Sonia Almarcha por ‘El buen patrón’, Nora Navas por ‘Libertad’, Aitana Sánchez Gijón por ‘Madres paralelas’, Milena Smit por ‘Madres paralelas’.

Aitana Sánchez Gijón se alzó con el reciente premio Feroz en la misma categoría, por lo que es posible que vuelva a repetir ahora con el Goya. A priori, quien puede quitárselo es Milena Smit, su compañera de reparto en ‘Madres paralelas’. Anna Castillo por ‘La vida era eso’, Vicky Peña por ‘Libertad’ y Carolina Yuste por ‘Chavalas’ son algunas de las actuaciones más destacables que no resultaron finalistas.

Mejor actor de reparto

Nominados al Goya 2022: Celso Bugallo por ‘El buen patrón’, Manolo Solo por ‘El buen patrón’, Fernando Albizu por ‘El buen patrón, y Urko Olazabal por ‘Maixabel’.

Nada más y nada menos que hasta tres nominaciones para una película en una misma categoría. Son tres buenas actuaciones de tres actores extraordinarios, pero quien debiera recogerlo sería Urko Olazabal por ‘Maixabel’, quien da vida a un terrorista perteneciente a ETA y que le valió el premio Feroz. Sin nominación se quedaron Manolo Solo por ‘Josefina’, Valero Escobar por ‘Sis dies corrents’, Luis Callejo por ‘Bajocero’ y Pere Ponce por ‘El sustituto’.

Mejor actriz protagonista

Nominadas al Goya 2022: Emma Suárez por ‘Josefina’, Petra Martínez por ‘La vida era eso’, Penélope Cruz por ‘Madres paralelas’, Blanca Portillo por ‘Maixabel’.

Es uno de los grandes enigmas de la noche. Penélope Cruz, nominada al Óscar por esta misma actuación, debería ser la gran favorita, pero no es así. No son pocas las quinielas que dan por ganadora a Blanca Portillo, y hay que recordar que en los premios Feroz se llevó el galardón Petra Martínez. Cualquiera de las cuatro actuaciones merece el Goya, pero parece que la lucha final será entre Cruz y Portillo. Una pena que Marta Nieto no haya conseguido la nominación por su soberbia interpretación en ‘Tres’.

Mejor actor protagonista

Nominados al Goya 2022: Javier Bardem por ‘El buen patrón’, Javier Gutiérrez por ‘La hija’, Luis Tosar por ‘Maixabel’, Eduard Fernández por ‘Mediterráneo’.

Cuatro gigantes de la interpretación de nuestro país. Los cuatro tienen ya este galardón y tres de ellos (a excepción de Eduard Fernández) lo han ganado más de una vez. Los cuatro realizan cuatro composiciones interpretativas dignas del cabezón, pero todo indica que Bardem se alzará con su quinto Goya en esta categoría (aumentando su récord), al dar vida a un empresario sin escrúpulos que hace la vida imposible a sus empleados aunque de cara a la galería siempre muestre una sonrisa y porte de bonachón. A pesar de ser una categoría que este año estaba muy reñida, los silencios de Roberto Álamo en ‘Josefina’ merecían la nominación.

Mejor dirección

Nominados al Goya 2022: Fernando León de Aranoa por ‘El buen patrón’, Manuel Martín Cuenca por ‘La hija’, Pedro Almodóvar por ‘Madres paralelas’, Icíar Bollaín por ‘Maixabel’.

Para un servidor, habría que entregar el premio a Martín Cuenca o Pedro Almodóvar, pero son precisamente los otros dos cineastas restantes quienes se hallan en todas las quinielas, partiendo con más ventaja Aranoa por 'El buen patrón' con respecto a Bollaín por 'Maixabel'. Cineastas como Jonás Trueba, Juanjo Giménez o Neus Ballús podrían haber estado con justicia entre los cuatro finalistas.

Mejor película

Nominadas al Goya 2022: ‘El buen patrón’, ‘Libertad’, ‘Madres paralelas’, ‘Maixabel’, ‘Mediterráneo’.

En muchas ocasiones la película que consigue el premio en la categoría de mejor dirección se lleva también el de mejor película, aunque no siempre ha sido así. 'El buen patrón' y 'Maixabel' son las favoritas (y en este orden), por ser las películas con más nominaciones, las que están en todas las quinielas y por ganar los premios Feroz a la mejor comedia y al mejor drama respectivamente.

Son muchas las películas que merecían la nominación en la categoría reina, pero duele especialmente las ausencias de ‘Quién lo impide’, ‘La hija’, ‘Josefina’ y ‘Tres’. Las óperas primas de Ainhoa Rodríguez y Chema García Ibarra también podían haber dado la sorpresa con absoluto merecimiento.

Y hasta aquí las valoraciones de quien esto firma. Para salir de dudas, hoy sábado 12 de febrero, en una gala celebrada en Valencia, sin ninguna persona concreta que la conduzca (serán muchos los presentadores y presentadoras quienes lleven la batuta) y retransmitida por TVE. El único Goya seguro es el de Honor, que ha recaído esta edición en el actor y director José Sacristán. Suerte a todos los nominados y viva el cine español.