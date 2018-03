Oscar 2018: Adam West fue uno de los grandes olvidados en el vídeo In Memoriam de este año

Este año en los Óscar no hubo confusión con los sobres de los ganadores pero el vídeo de "In Memoriam" vuelve a dar que hablar por la ausencia de algunos nombres que han sido lamentablemente olvidados por la Academia de Hollywood. Quizá lo más llamativo es que no hubiera un hueco para recordar a Adam West, famoso por dar vida al Batman de los años 60.

El actor, que intervino en largometrajes como 'Robinson Crusoe de Marte' y prestó su voz a películas animadas como 'Chicken Little' o 'Descubriendo a los Robinsons', falleció en junio a los 88 años. Si bien es cierto que su trayectoria se enfocó sobre todo a la televisión, sería una decisión muy elitista por parte de la Academia prescindir del recuerdo de profesionales que no destacaron en el cine; sobre todo ahora que las estrellas de Hollywood empiezan a pasarse a la pequeña pantalla.

Otras de las ausencias más incomprensibles del In Memoriam de este año son las del cineasta Tobe Hooper, director de 'La matanza de Texas', 'Poltergeist' (hay quien afirma que el verdadero director de este film es Spielberg pero no hay consenso) o 'Lifeforce', y la actriz Dorothy Malone, que ganó el Óscar a la mejor actriz de reparto por 'Escrito en el viento'.

Otros fallecidos que, a pesar de trabajar en la industria, tampoco fueron recordados en el vídeo anual más triste de los Óscar son John Mahoney, Powers Boothe, Reg E. Cathey, Nelsan Ellis, Della Reese, Robert Guillaume o Glen Campbell (cantante aunque con bastantes títulos como actor). Tampoco hubo hueco para Chris Cornell, que por ejemplo coescribió y cantó el tema principal de 'Casino Royale': 'You Know My Name'.

El año pasado, el In Memoriam incluyó una fotografía de la productora Jan Chapman, que sigue viva, en lugar de la diseñadora de vestuario Janet Patterson.