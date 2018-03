'Una mujer fantástica' ganadora del Oscar 2018 como mejor película de habla no inglesa

Seguimos con nuestro repaso de los Oscars 2018, que podéis seguir en directo por aquí, y nos toca dar una gran (y fantástica) noticia. 'Una mujer fantástica', la cinta de Sebastián Lelio, se ha llevado el galardón a mejor película de habla no inglesa.

Este galardón implica la primera incursión del cine chileno en el olimpo de los ganadores del Óscar a mejor película de habla no inglesa. Algo que, además, cierra un año muy significativo para 'Una mujer fantástica' tras su destado paso por la Berlinale 2017 y, más recientemente, el Goya a mejor película iberoamericana.

En 'Una mujer fantástica' seguimos a Marina (Daniela Vega), una mujer trans cuyo novio es hospitalizado de urgencia. Durante la película, Sebastián Lelio cuenta con extrema sensibilidad el drama de no poder despedirse de la persona que uno ama.

'Una mujer fantástica' es extraordinaria, Daniela Vega está espléndida y no lo tenía nada fácil con su competencia. Allí estaban mismamente la libanesa 'The insult', la sueca 'The square'. Rusia por su parte llevaba 'Loveless' y Hungría 'On body and soul'.