'Ahora me ves 4' ya está en marcha, y tiene su mejor truco de magia preparado: el retorno más inesperado de la saga

Como por arte de magia, 'Ahora me ves 3' ha conseguido el primer puesto de la taquilla en todo el mundo, recaudando en su primera semana 80 millones de dólares, dando un poco de aire a las salas de cine y resucitando una franquicia que llevaba casi una década en el dique seco. Y, por supuesto, con su éxito más o menos inesperado y la confirmación de que los Jinetes siguen dando dinero, ha llegado el momento de que se planteen el futuro de la franquicia.

Ojo: En este post hay spoilers de 'Ahora me ves 3' y concretamente de su final. ¡No leas si no quieres desvelarte el truco!

Abracadabra, pata de cabra

Al final de 'Ahora me ves 3', después de su éxito y de la trágica muerte (definitiva, por lo que cuentan) de uno de sus protagonistas, Mark Ruffalo hace su aparición estelar, después de darle por desaparecido en la segunda entrega, y les revela la verdad, prometiéndoles una nueva misión que está a punto de empezar. Obviamente, con este punto de partida, 'Ahora me ves 4' parece más que segura, pero tal y como revela en EW su director, Ruben Fleischer, aún están en las primeras fases de pre-producción.

Tenemos una aventura muy, muy divertida planeada para ellos que aún estamos escribiendo. Pero continuará con el tema de vivir aventuras mágicas por el mundo incluyendo algunos atracos y actuaciones, y contando la historia de estos ocho geniales magos.

Y, por supuesto, quieren que Ruffalo entre en el juego, aunque aún no saben hasta qué punto podrá hacerlo: "Tendrá un papel más grande en la próxima aventura, dependiendo de su calendario. Tristemente, es un tío muy ocupado, y puede o puede que no haga siete películas de 'Vengadores' más. Pero espero que la próxima película tenga más Dylan".

Aunque aún no se ha anunciado de manera oficial por el estudio, todo el mundo da por hecho que los Jinetes volverán a cabalgar en otra ocasión más, en una de las sagas más estables de Hollywood, que, de momento, con 165 millones de dólares de presupuesto ha dado más de 762 millones en taquilla (a la espera de saber el resultado final de 'Ahora me ves 3'). ¿Quién se resistiría a este truco de manos?

