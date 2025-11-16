'Ahora me ves 3' acaba de destronar a 'Predator: Badlands' y además se convierte en la mejor película de la saga según la crítica

A priori, el estreno de 'Ahora me ves 3' podía parecer un intento de recuperar una saga que debería haberse quedado enterrada. Sin embargo, la película dirigida por Ruben Fleischer ha conseguido dos hitos indiscutibles. El primero es destronar a 'Predator: Badlands' para hacerse con el número 1 en la taquilla de Estados Unidos y el segundo es que se ha convertido en la entrega mejor valorada de la saga por la crítica profesional.

En concreto, 'Ahora me ves 3' ha debutado con unos ingresos de 21 millones de dólares en los cines de Estados Unidos, un resultado bastante similar al de 'Ahora me ves 2', que arrancó con 22,3 millones en 2016. Eso sí, se queda algo lejos de los 29,3 millones que logró 'Ahora mes ves' hace 11 años.

Éxito en minúsculas

Tampoco es una cifra estelar una película con un presupuesto de 90 millones de dólares, pero también es cierto que estamos ante una saga con mayor recorrido comercial en el resto del mundo. Buena prueba de ello es que el 80% de los 334 millones de recaudación mundial 'Ahora me ves 2' vinieron del mercado exterior, una cifra que se quedó en el 66,5% en el caso de la primera entrega.

Todo apunta a que va a suceder lo mismo con 'Ahora me ves 3', porque por lo pronto ha tenido una gran acogida en China, donde suma casi 16 millones de dólares durante este mismo fin de semana. Es verdad que es un fuerte retroceso con respecto a los 44 millones con los que arrancó allí la segunda parte, pero siguen siendo datos muy buenos teniendo en cuenta que los espectadores de ese país llevan tiempo dando la espalda a las producciones de Hollywood.

Para rematar las buenas noticias para 'Ahora me ves 3', la película ha conseguido las mejores críticas de la saga hasta ahora, aunque eso tampoco sea decir mucho en este caso. Y es que la película tiene actualmente un 59% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, superando así tanto al 51% que marca 'Ahora me ves' como al paupérrimo 34% de 'Ahora me ves 2'.

