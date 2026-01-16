'Cómo entrenar a tu dragón 2' ficha a la actriz más importante de la secuela original, asegurando así que todo será exactamente igual

Por más que desde los sectores más maduros de la cinefilia nos estemos quejando de los continuos remakes en imagen real que asolan nuestras pantallas cada año, lo cierto (y es innegable) es que funcionan en taquilla. Sin ir más lejos, 'Cómo entrenar a tu dragón', que costó 150 millones de dólares, acabó recaudando 636 en la taquilla de todo el mundo, más que cualquiera de las películas originales. Lógicamente, el remake de la secuela iba a pasar tarde o temprano.

Se le ha quitado el Hipo

La última en subirse al dragón para volver a surcar los cielos es, como leemos en The Hollywood Reporter, Cate Blanchett, que ya interpretó a Valka en las dos secuelas de 'Cómo entrenar a tu dragón' y ahora repetirá su papel en la nueva 'Cómo entrenar a tu dragón 2' para solaz de un público que quiere ver exactamente lo mismo otra vez.

De momento solo sabemos que esta secuela estará de nuevo dirigida por Dean DeBlois, que (sabiamente) no permite que nadie se acerque a su franquicia, y que se estrenará el 11 de junio de 2027, tan solo una semana después de la llegada a cines de la tercera parte de 'Spider-man: un nuevo universo'. Si aquella no se vuelve a retrasar, es probable que este remake acabe moviéndose para no recibir el daño en taquilla del arácnido.

No tendría por qué, ojo: la primera entrega, para mi sorpresa, fue uno de los remakes en acción real más agradables y entretenidos de todos los que nos hemos comido en los últimos años, y se notaba que detrás estaba la mano de su creador original. Si DeBlois se mantiene hasta la tercera entrega (y no tendría por qué dejarlo, a priori) se convertirá la única persona en hacer dos veces con éxito la misma trilogía. Es un extraño récord, pero, al fin y al cabo, vivimos en tiempos extraños.

