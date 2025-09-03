Después de vender 500 millones de juegos, era cuestión de tiempo que tuviéramos película de 'Call of Duty'

Después de dos décadas dominadas por las adaptaciones de cómics en taquilla, el cine ha decidido fijarse en otro medio hasta hace poco denostado: los videojuegos. Después de demostrar que se podía hacer una versión coherente y exitosa de mitos como Sonic o Super Mario, ahora las productoras están como locas por encontrar su siguiente gran éxito. Y claro, ¿cómo no fijarse en 'Call of Duty'?

Una guerra muy perra

El primer 'Call of Duty' se remonta a 2003, y desde entonces han surgido todo tipo de sagas, desde 'Modern Warfare' hasta 'Black Ops' hasta completar un total de 22 títulos (a los que hay que sumar otra veintena de spin-offs) muy distintos entre sí, pero con el mismo alma: juegos de tiroteos en primera persona que van desde el realismo de la II Guerra Mundial hasta la batalla en la actualidad contra zombies. Y no, a nadie le ha chirriado esto.

Ahora, Paramount ha firmado un acuerdo con Activision, su estudio, para hacer una película de acción real basada en la saga, según Variety. De hecho, lo único que no sabemos es a cuánto asciende la cantidad de dinero que se ha aflojado por una franquicia tan golosa, sobre todo teniendo en cuenta que, según algunas fuentes, el contrato también indica que, potencialmente, podrían hacer series de televisión basadas en la franquicia, que en 2018 ya estuvo a punto de adaptarse pero al final acabó en nada.

Si no eres jugón, es posible que no entiendas a qué viene tanto revuelo, pero para eso están las cifras: 'Call of Duty' ha vendido más de 500 millones de unidades alrededor del mundo y le ha dado a Activision 30.000 millones de beneficio a lo largo de los años. De hecho, más de 600.000 personas juegan diariamente online a algún juego de la saga, así que, efectivamente, rechazar una mina de oro como esta sí que habría sido un movimiento absurdo por parte de Paramount.

Después de años siendo los patitos feos de la industria, Hollywood parece que ha encontrado la clave para llevar con éxito los videojuegos a la gran pantalla. Es más: ahora mismo hay una treintena de proyectos realizándose al mismo tiempo, entre los que se encuentran 'The Legend of Zelda', el 'Resident Evil' de Zach Cregger o una versión de 'Elden Ring' dirigida por Alex Garland. Cuando los grandes nombres se arriman a una tendencia, es porque algo está a punto de cambiar.

