'Django' dará el salto a la televisión: Matthias Schoenaerts y el equipo de 'Gomorra' reinventarán en forma de serie el western de Sergio Corbucci

Los amantes del mejor western están de enhorabuena, ya que Canal Plus y Sky Studios han decidido aunar fuerzas para reimaginar el clásico de culto 'Django', dirigido por Sergio Corbucci en 1966, bajo la forma de una serie de diez episodios en la que el alemán Matthias Schoenaerts —'La vieja guardia'— tomará el relevo de Franco Nero como el héroe protagonista.

Según informa Variety, esta nueva 'Django' estará rodada en inglés, y reinterpretará el universo del mítico spaghetti western bajo los estándares más crudos y secos de la televisión actual. Su sinopsis oficial, que podéis leer a contuniación, ayuda a saber por dónde van a ir los tiros en esta ocasión —nunca mejor dicho—.

"Sarah y John han fundado New Babylon, una ciudad de parias, llena de hombres y mujeres de todas las razas, credos y pasados, que da la bienvenida a todo el mundo con los brazos abiertos. Obsesionado con el asesinato de su familia ocho años atrás, Django sigue buscando a su hija, creyendo que podría haber sobrevivido a la matanza. Se queda estupefacto al encontrarla en New Babylon, a punto de casarse con John; pero Sarah, ahora una mujer adulta, quiere que Django se vaya, ya que teme que podría poner en riesgo a New Babylon si se queda. No obstante, Django, creyendo que la ciudad está en peligro, insiste en que no perderá a su hija dos veces".