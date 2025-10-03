Emily Blunt rompe el silencio sobre la nueva película de Martin Scorsese, y el hype no podría ser mayor. "Es la última gran historia de la mafia americana"

Hace siete meses conocimos una noticia de esas que confirman que, en Hollywood, los compañeros de cama —o, mejor dicho, de proyecto— pueden ser tan imprevisibles como, a simple vista, extraños. Y es que por aquél entonces supimos que Martin Scorsese se iba a aliar nada menos que con Dwayne Johnson para dirigir y protagonizar respectivamente la próxima película del maestro que, por cierto, aún no tiene título.

The Rock and Sock Scorsese connection

Pues bien, resulta que, por si no era suficiente el hecho de juntar al cineasta y al ex wrestler, que está viviendo su momento de oro a nivel interpretativo tras dar vida al luchador de UFC Mark Kerr en la celebrada 'The Smashing Machine' de Ben Safdie, Emily Blunt, que también formará parte del reparto del film, ha elevado aún más las expectativas con sus últimas declaraciones.

Fue precisamente durante la premiere del biopic deportivo, cuando la actriz habló con Deadline sobre la producción de marras, descrita por el propio Scorsese como una suerte de 'Uno de los nuestros' en clave hawaiana. Blunt dio alguna pista sobre el estado del desarrollo y prometió una historia poco menos que apasionante.

"La estamos desarrollando ahora mismo. Es una historia asombrosa. Es la última gran historia de la mafia americana, y no puedo creer que aún no se haya contado. Es un papel tremendamente emocionante para que [Dwayne Johnson] se sumerja en él. Así que se está escribiendo y estamos trabajando en ello. Y esto es lo maravilloso: construirlo".

A fecha de hoy sólo sabemos que la 'Goodfellas' en Hawái de de Marty y compañía nos llevará a los años 60 para contarnos la historia de un aspirante a jefe de la mafia que luchó contra bandas rivales para hacerse el control del archipiélago hawaiano hace cosa de seis décadas, y lo hará en base a un guión firmado por Nick Bilton, que participó en el equipo de escritura de 'The Idol'.

Por supuesto, de momento no hay fechas ni planes de producción concretos sobre la mesa, pero estaremos al corriente del que, desde que trascendió su existencia, es uno de los filmes más esperados de los cursos cinematográficos venideros —que probablemente no sean menos de dos—. Tocará armarse de paciencia.

