'God of War' será serie: Amazon Prime Video prepara la adaptación del videojuego con los responsables de 'The Expanse' y 'La rueda del tiempo'

Amazon Prime Video quiere comerse el mercado de las adaptaciones de videojuegos y prepara una serie basada en 'God of War'. Según informa Deadline, la plataforma está interesada en contar la saga de aventuras y mitología de PlayStation.

Ojo porque de momento los nombres asociados al proyecto son bastante potentes, ya que la serie vendría de la mano de Mark Fergus y Hawk Ostby (cocreadores de la adaptación de 'The Expanse') y Rafe Judkins, showrunner de 'La rueda del tiempo'.

El año de los videojuegos en televisión

Eso sí, ya no tenemos más detalles sobre esta serie, que está en proceso de negociación con Sony. De confirmarse, 'God of War' pasaría a engrosar un catálogo prometedor de adaptaciones de videojuego para Amazon junto a 'Fallout' y 'Mass Effect'.

Series que se unen a la tendencia entre las plataformas: en los próximos meses veremos 'Halo' (Paramount+), 'The Last of Us' (HBO), la siempre perenne 'Resident Evil' (Netflix) y recién anunciada como serie, la adaptación de 'Twisted Metal' (Peacock), entre otros.