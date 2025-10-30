'Hello Kitty' ya tiene fecha de estreno de su primera película en Hollywood, y nos prepara para una sobredosis de lo cuqui

Hace exactamente 50 años de la primera aparición de Hello Kitty en el mundo. Se trató de un monedero de plástico, y, aunque al principio no fue un éxito, pronto se volvió tal bombazo que se expandió a toda una gama de productos a todas luces inabarcable. De hecho, pese a su competencia, sigue siendo una de las marcas que da más beneficios en el mundo, con miles y miles de millones en ingresos cada año. Era pura lógica que, después de tantas décadas de triunfo, se pasara por fin al cine para rascar un poquito más.

Hello, Hello Kitty!

Hay que decir que la gatita antropomórfica (que, por cierto, canónicamente es una niña que vive en Londres junto a su hermana gemela Mimmy) ya estrenó tres películas exclusivamente para Japón: 'Hello Kitty: Cinderella' en 1989, 'Hello Kitty no Oyayubi Hime' en 1990 y 'Hello Kitty no Maho no Mori no Ohime-sama' en 1991. Sin embargo, Warner acaba de anunciar, tal y como afirma Variety, que el 21 de julio de 2028 llegará a los cines de todo el mundo con su primera película made in América.

Sabemos que su director será Leo Matsuda, autor de 'Funcionamiento interno' (el corto que se echaba en cines antes de 'Vaiana') y curtido en películas como 'Big Hero 6', 'Zootrópolis' o 'Rompe Ralph'. El último borrador del guion hasta ahora tiene la firma de Dana Fox, guionista de 'Wicked', 'Cruella' o 'La ciudad perdida'. Vamos, que no han confiado en unos novatos precisamente.

En la nota de prensa que ha enviado el estudio se cuenta que "la película marca el debut cinematográfico en Hollywood de Hello Kitty. Hello Kitty y sus amigos se embarcan en una aventura de cine seguros de maravillar a público de todas las edades". Aunque probablemente esta es la definitiva, hay que decir que no es la primera vez que oímos hablar de este proyecto, que en su día ya se anunció que New Line lo estrenaría en 2019, pero nada más se supo. ¿Estáis preparados para que Kitty White tome por la fuerza el mundo a fuerza de cuquismo dentro de dos años y medio? Si alguien puede hacerlo, es ella, desde luego.

