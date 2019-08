'El hombre que cayó a la Tierra': la novela que popularizó David Bowie tendrá una nueva adaptación en forma de serie

El recientemente desaparecido Nicolas Roeg se encargó hace más de cuarenta años de adaptar la novela de Walter Tevis, 'El hombre que cayó a la tierra'. Lejos de ser una película perfecta, fue un vehículo al servicio de David Bowie convertido en objeto de culto desde el día de su estreno. Ahora, CBS All Access anuncia una nueva adaptación en forma de serie.

CBS All Access mantendrá vivo el legado audiovisual de de la obra con una adaptación televisiva a cargo de los escritores y productores Alex Kurtzman y Jenny Lumet. Kurtzman, además, también dirigirá la serie, confirmando en un comunicado que la misma "imaginará el siguiente paso en nuestra evolución visto a través de los ojos de un extraterrestre que debe aprender lo que significa convertirse en humano".

.@CBSAllAccess would like to welcome #TheManWhoFellToEarth

to its slate of original series! This story will follow an alien who arrives on Earth at a turning point in human evolution and must confront his own past to determine our future.