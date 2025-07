"Es una locura, está fuera de sí". James Cameron explica por qué se decidió a hacer su nuevo proyecto para los ratos libres que le deja 'Avatar'

Una de las máximas de Hollywood es "Nunca apuestes contra James Cameron". El director, que lleva 16 años preparando solo 'Avatar' y sus secuelas, siempre es noticia, y más cuando supimos que más allá de las secuelas de la franquicia, que le mantendrán ocupado hasta 2031 (estrenará la quinta parte con 77 años), ya tiene el ojo echado a su siguiente proyecto, una adaptación del libro 'Los Diablos', de Joe Abercrombie. Y harías bien en creer que lo va a petar.

¡El diablo!

No es que Cameron se haya cansado de Pandora, pero necesita hacer otras cosas de vez en cuando. Ya dijo que estaba preparando 'Last Train From Hiroshima', la adaptación de dos novelas sobre los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, pero ahora también se ha metido de lleno en 'Los Diablos', un proyecto nacido de la pura pasión que, de momento, sabemos que co-guionizará. Hay motivos para ello, tal y como ha declarado a la revista Empire.

Es una locura, todo está fuera de sí. Estaba literalmente leyendo partes del libro en alto a mi mujer Suzy. Y me di cuenta: "Me gusta tanto este libro que debería comprarlo".

Lo hizo, claro está, siendo perfectamente consciente de lo que hace: "No tiene el tipo de conciencia de 'Avatar', pero no sé si eso es malo. 'Last Train From Hiroshima' es una película que haces porque tienes que hacerla. 'Los Diablos' es una película que haces por diversión", ha aclarado. ¿Y quién no quiere ver a James Cameron pasándoselo bien? Ahora solo falta sentarnos a esperar a que encuentre un hueco entre Na'vis.

