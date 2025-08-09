Malas noticias para Tom Cruise. Su nueva película de ciencia ficción sucesora de 'Al filo del mañana' es demasiado cara para Warner

Tom Cruise volvió estar en la cima más alta posible tras el enorme éxito de 'Top Gun: Maverick'. Convertido en poco menos que el salvador de Hollywood tras la pandemia, la estrella podía hacer básicamente lo que quisiera. Todo eso ha cambiado tras las decepciones en taquilla de 'Misión Imposible: Sentencia Mortal' y 'Misión Imposible: Sentencia Final'.

Ahora los estudios están más recelosos hacia su figura y 'Deeper', la nueva película de ciencia ficción que iba a hacer a las órdenes de Doug Liman, un dúo que ya nos dio la excelente 'Al filo del mañana', apunta a ser la primera víctima de ello. Por ahora, Warner ya está diciendo que es demasiado caro para la productora y el proyecto ha quedado paralizado como resultado de ello.

No interesa a ese precio

La cuestión es que Warner se había comprometido a invertir 200 millones de 'Deeper', pero Cruise está haciendo presión para que el presupuesto se dispare hasta los 275 millones. Según aclara Puck News, la reacción del estudio ha sido negarse en redondo y señalar que como mucho estaría dispuesto a llegar hasta los 230 millones.

De hecho, Warner no es la única compañía que tiene dudas sobre la viabilidad de 'Deeper' con ese coste, pues Universal también se ha mostrado interesada en hacerse con la película en el caso de que quede libre, pero siempre con un presupuesto más reducido. Todo eso ha llevado a que Liman ya esté mirando otros proyectos ante la posibilidad de que su reunión con Cruise se quede finalmente en nada.

Otro punto en contra de 'Deeper' es que la protagonista femenina iba a ser Ana de Armas, quien acaba de pinchar hace bien poco en taquilla con la impresionante 'Ballerina'. Demasiadas dudas sobre su viabilidad comercial a día de hoy como para que nadie arriesgue tanto dinero en ella.

Tampoco podemos culpar a Warner por tener dudas con 'Deeper', pues también fue el estudio que financió 'Al filo del mañana', una película que dejó muy buenas sensaciones en lo artístico pero que se quedó algo corta en lo comercial: 370 millones en taquilla frente a un presupuesto de 178. Por ahí también se explica que la muy deseada 'Al filo del mañana 2' siga sin hacerse tantos años después...

Qué es 'Deeper'

La historia de 'Deeper' gira alrededor de un astronauta caído en desgracia (Cruise) que inicia una misión en aguas profundas para explorar una fosa oceánica recién descubierta, pero allí se encontrará con una fuerza tan misteriosa como peligrosa.

'Deeper' es una película que mezclaría ciencia ficción, terror y elementos sobrenaturales. El guion fue escrito originalmente por Max Landis y ha ido dando vueltas sin parar por Hollywood. El plan inicial era que Bradley Cooper lo liderase a las órdenes de Kornél Mundruczó ('Jupiter's Moon'). Más tarde Idris Elba fue el elegido para ponerse delante de las cámaras y Baltasar Kormákur ('La bestia') detrás de ellas, pero tampoco fructificó. Ya veremos si a la tercera va la vencida, pero ahora mismo parece que no.

