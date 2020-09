Oscar Isaac será Francis Ford Coppola en 'Francis and The Godfather', la película que explorará el rodaje de 'El Padrino

Ya sabemos cómo funciona la maquinaria hollywoodiense: cuando un tipo de proyecto funciona o genera ruido mediático durante su proceso de gestación, comienza a proliferar como hongos. Es por esto que después de 'Mank', en la que David Fincher explorará el rodaje de 'Ciudadano Kane' para Netflix, y de Ben Affleck nos sumerja en la filmación de 'Chinatown' en 'The Big Goodbye', ya está en marcha un nuevo largometraje/making of centrado en esa joya del séptimo arte titulada 'El padrino'.

Según informa Deadline en exclusiva, el veterano cineasta Barry Levinson —'Rain Man', 'Good Morning Vietnam'— se encuentra trabajando en 'Francis and The Godfather'; filme basado en un libreto de Andrew Farotte que logró figurar en la Black List con los mejores guiones no producidos del año, y que narra la convulsa producción de 'El padrino', en la que Francis Ford Coppola batalló sin cuartel con Paramount Pictures para poder dar forma al clásico que todos conocemos tal y como lo había concebido.

Por supuesto, además de con un director del calado de Levinson, una película de estas características debería contar con un reparto a la altura de las circunstancias, y el caso de 'Francis and The Godfather' no es una excepción. Por el momento ha trascendido que nada menos que Oscar Isaac será el encargado de ponerse en la piel de Coppola, mientras que Jake Gyllenhaal se calzará las botas de Robert Evans, el antiguo presidente de Paramount Pictures.

Tanto Levinson como Coppola —que se encuentra trabajando en su montaje del director de 'El Padrino. Parte III'— han manifestado su entusiasmo al respecto. El responsable del proyecto ha destacado del rodaje de 'El padrino' que "De la locura de la producción y contra todo pronóstico, nació un clásico del cine"; mientras que el segundo ha mostrado su confianza al realizador al mando, comentando que "¡Cualquier película que haga Barry Levinson sobre cualquier cosa será interesante y merecerá la pena!".

Quedamos a la espera de nuevas noticias sobre 'Francis and The Godfather', pero no hay duda de que se ha convertido casi instantáneamente en uno de los proyectos más prometedores que hay en desarrollo actualmente. Ahora queda por ver quién saldrá ganadora del duelo, si la cinta de Levinson o 'The Offer'; una serie escrita por Michael Tolkin que se estrenará en la plataforma Paramount+ y que tratará exactamente el mismo tema que nos ocupa. Las casualidades de la vida...