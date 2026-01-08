Después del bombazo de 'Lilo y Stitch', Disney encuentra a la pareja del remake de 'Enredados': estos son los actores elegidos para dar vida a Rapunzel y Flynn

Después de que 'Blancanieves' se pegase un batacazo en la taquilla internacional que, por otro lado, se veía venir desde lejos, muchos pronosticaron el fin de los remakes en acción real de clásicos —y no tan clásicos— animados de Disney. Pero, claro, todas estas opiniones no pudieron prever que el curso cinematográfico 2025 pondría punto y final con la versión live action de 'Lilo y Stitch' con un millón de dólares bajo el brazo y ocupando el cuarto puesto con lo más taquillero del año.

Melenas reales

Por esto mismo, las cejas arqueadas en gesto de desconfianza e incomprensión estuvieron a la orden del día cuando la Casa del Ratón decidió resucitar la versión de 'Enredados' interpretada por personas de carne y hueso que había cancelado previamente tras su puesta en marcha inicial. Ahora, meses después del nuevo cambio de parecer, el largometraje dirigido por Michael Gracey, acaba de encontrar a su pareja protagonista.

Finalmente, el dúo encargado de dar vida a Rapunzel y Flynn Rider estará compuesto por Teagan Croft y Milo Manheim. Si no os suenan sus nombres, cabe destacar que Croft ha participado en la serie 'Titanes' interpretando a Raven y que su último papel hasta la fecha ha sido en el largometraje 'Espíritu libre', mientras que Manheim, con más experiencia, es habitual de la franquicia 'Zombies' de Disney Channel, y ha aparecido en cintas como 'Black Friday' y su inminente secuela.

El remake en acción real de 'Enredados' será el nuevo proyecto de largometraje de Gracey, que nos ha regalado bombas musicales como 'El gran showman' y 'Better Man', lo cual invita a tener confianza en un proyecto que, con suerte, no pasará por la trituradora de cineastas que suele ser Disney —lo de 'Aladdin' y Guy Ritchie es difícil de olvidar—. Eso sí, por el momento no tiene fecha de estreno concreta, que estará enmarcada en algún momento de 2027.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025